Olivia Colman sulla disparità salariale a Hollywood: 'Se fossi Oliver Colman, guadagnerei molto di più'

Olivia Colman parla apertamente della disparità salariale a Hollywood, affermando che se fosse un attore maschio guadagnerebbe "un casino di più". Durante una recente intervista con la CNN l'attrice-produttrice ha parlato delle disuguaglianze salariali che ha sperimentato nell'industria cinematografica e televisiva.

"Non fatemi iniziare a parlare della disparità di retribuzione... gli attori maschi vengono pagati di più perché si diceva che attirassero il pubblico, e in realtà questo non è più vero da decenni, ma a loro piace ancora usarlo come motivo per non pagare le donne quanto i loro colleghi maschi", ha detto l'attrice di The Crown.

L'intervistatrice ha poi chiesto alla Colman se lei stessa si sia trovata di fronte a una disparità di retribuzione, nonostante sia un'attrice vincitrice di un Oscar che ha recitato in decine di progetti popolari, tra cui La favorita, Heartstopper, The Father - Nulla è come sembra e La figlia oscura. "Sono molto consapevole che se fossi Oliver Colman, guadagnerei un casino di più di quanto guadagno", ha risposto l'attrice. "Per quello che ne so la disparità salariale si aggira intorno al 12% di differenza".

Taraji P. Henson

I commenti della Colman arrivano mesi dopo che la star de Il colore viola, Taraji P. Henson, ha raccontato a The Hollywood Reporter, di sentirsi limitata dalle retribuzioni eccessivamente basse, pur avendo una carriera di successo nel settore. "Sono stata pagata e ho lottato con le unghie e con i denti ad ogni progetto per ottenere lo stesso dannato compenso preventivo ed è uno schiaffo in faccia quando la gente dice: 'Oh ragazza, lavori sempre. Lavori sempre'. Beh, dannazione, devo farlo. Non è perché vorrei poter fare due film all'anno e basta. Devo lavorare perché i conti non tornano. E ho le bollette", ha dichiarato Henson.

Henson ha continuato: "Lo faccio da due decenni e a volte mi stanco di lottare perché so che quello che faccio è più grande di me. So che l'eredità che lascio influenzerà qualcuno che verrà dopo di me. La mia preghiera è che non voglio che queste ragazze nere debbano affrontare le stesse lotte che abbiamo affrontato io e Viola Davis, Octavia Spencer. Altrimenti, perché lo faccio? Per la mia vanità? Ho provato due volte ad andarmene dal mondo dello spettacolo. Ma non posso, perché se lo faccio, come può aiutare quelli che vengono dietro di me?", ha concluso l'attrice.