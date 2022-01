Scream, le prime reazioni della critica anticipano sorprese e omicidi brutali

È finalmente arrivato il momento di Scream, il nuovo film del franchise horror a cui diedero inizio Wes Craven e Kevin Williamson, e stando alle reazioni della stampa estera, possiamo aspettarci un degno sequel pieno di urla, morte e colpi di scena.

Divertente, imprevedibile, con grandi performance da parte del cast, e pienamente in linea con il franchise: sono questi i giudizi che vanno per la maggiore nei commenti social della critica riguardo al nuovo film di Scream diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillet, oltre ovviamente a preannunciare macabri omicidi...

Scrive Heather Wixson, Daily Dead: "Da persona che è innamorata del franchise da ormai più di 25 anni, ho amato nel modo più totale Scream. Uccisioni brutali, divertenti misteri, e sia il cast di veterani che i novellini sono stati grandiosi. Wes ne sarebbe fiero. #ScreamMovie #Scream".

Corey Chichizola, CinemaBlend: "Il nuovo film di Scream è uno sballo. Il primo atto è un po' lento, ma poi il secondo e il terzo fanno il loro lavoro. Risvolti selvaggi, uccisioni brutali e alcuni momenti sconvolgenti per i fan di lunga data #WoodsboroForever".

Joel Meares, Rotten Tomatoes: "Wow! Ho finalmente visto Scream 2022 e non solo non delude, ma è anche molto di più! Se questo franchise significa qualcosa per voi, come nel mio caso, vedrete che uscirete dalla sala soddisfatti, commossi, e con la voglia di vederne ancora. Ah si, ed è spaventoso e maledettamente divertente".

James A. Janisse, Dead Meat: "Ho appena visto il nuovo Scream ed è stato uno spasso! Nello spirito è proprio in linea con l'originale. Divertente, ricco di supense e maledettamente violento. Tutti i membri del cast, veterani e novellini, sono stati incredibili. Sono così contento che @HiRadioSilence ci abbia messo mano. Hanno reso giustizia al franchise".

E voi, cosa vi aspettate da questo nuovo capitolo della saga?