Scream: David Arquette sarà nuovamente lo sceriffo Dewey nel reboot

Scream ritornerà sugli schermi con un nuovo film e David Arquette farà ufficialmente parte del cast del progetto prodotto da Spyglass Media Group con il ruolo dello sceriffo Dewey Riley. La notizia è stata confermata dallo stesso attore che ha commentato il suo ritorno nel mondo del franchise horror.

David Arquette ha dichiarato: "Sono elettrizzato nell'interpretare di nuovo Dewey e di riunirmi con la mia famiglia di Scream, vecchia e nuova. Scream è stata una parte così importante della mia vita e, per i fan e me stesso, non vedo l'ora di onorare l'eredità di Wes Craven".

I produttori sono inoltre intenzionati a coinvolgere altri membri del cast del film cult in vista delle riprese che si svolgeranno a Wilmington, North Carolina, non appena sarà possibile.

Il film sarà scritto da James Vanderbilt e Guy Busick, mentre Kevin Williamson sarà coinvolto come produttore esecutivo. Alla regia del nuovo capitolo della saga di Scream ci saranno Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett del gruppo Radio Silence.

Williamson ha dichiarato: "Sono entusiasta di collaborare nuovamente con David e lavorare con Jamie, Guy e Radio Silence al prossimo film di Scream. Il loro approccio al film è originale, pieno di inventiva e onora l'eredità di Wes in modo meraviglioso. Ready or Not è stato il mio film horror preferito dell'ultimo anno e non vedo l'ora di scoprire cosa porterà il loro fantastico talento all'universo di Scream. Sono elettrizzato nel farne parte".

Vanderbilt ha aggiunto: "Semplicemente il fatto di aver potuto sederci in una stanza con Kevin Williamson e poter parlare di un nuovo film di Scream è per me un sogno che diventa realtà. Per anni ho voluto vedere un nuovo film di Scream e ora potremo aiutare a realizzarne uno. Vogliamo che questa sia una lettera d'amore nei confronti dei film che Wes e Kevin hanno creato insieme e nei confronti dei fan".