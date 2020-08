Scream: David Arquette si assume la colpa per un dettaglio criticato dai fan

In attesa che inizino le riprese di Scream 5, David Arquette ha parlato di un dettaglio contro il quale i fan della saga horror hanno puntato il dito in passato.

David Arquette, storico protagonista di Scream, ha parlato di un dettaglio che non ha mai convinto i fan della saga horror e che riguarda i capelli della sua collega ed ex moglie Courteney Cox.

A distanza di oltre venticinque anni dall'uscita del primo film, quella di Scream può essere considerata come una delle saghe horror più amate di sempre. I film con l'iconico serial killer Ghostface sono stati capaci di soddisfare i gusti di tutti gli appassionati del genere slasher, portando avanti una narrazione ricca di riferimenti alla cultura pop e sentimenti che hanno visto unirsi protagonisti storici della saga. Tra questi c'è anche lo sceriffo Linus "Lenny" Riley, personaggio interpretato proprio da David Arquette che questa settimana ha scelto di assumersi tutte le responsabilità relative ad una cosa che i fan di Scream hanno mal digerito.

Arquette si riferisce in particolare al terzo film della saga, all'interno del quale Gale Weathers ha sfoggiato un look che ha lasciato il pubblico un po' interdetto. Il personaggio interpretato da Courteney Cox aveva infatti un bizzarro taglio di capelli, con la frangetta molto corta e spettinata che non si sposava bene con il resto del taglio. Ebbene, ad oggi scopriamo che la colpa di tale scelta estetica è riconducibile a David Arquette che durante la produzione del film era sposato proprio con Courteney Cox.

"La frangia è stata colpa mia. Devo ammetterlo" ha dichiarato Arquette in esclusiva a ET Online. "Avevo pensato tipo 'Oh, dovresti farti un taglio in stile Bettie Page'. È stata colpa mia, completamente, me ne assumo la piena responsabilità. Voglio dire, è stata anche colpa di un parrucchiere professionista, ovviamente. Non hanno fatto davvero una frangia alla Bettie Page" ha quindi concluso l'attore.

Una scena di Scream

Più in generale, indipendentemente dal taglio di Courteney Cox, il terzo capitolo di Scream non è stato molto apprezzato dai fan e dalla critica, un po' per la trama contorta, un po' perché risultava di qualità inferiore rispetto ai due film precedenti. Ricordiamo che Arquette e Cox sono stati sposati dal 1999 al 2013. I due hanno divorziato ma sono rimasti in buoni rapporti e presto si ritroveranno sul set per registrare Scream 5 che li vedrà indossare di nuovo i panni dello sceriffo Riley e della giornalista Weathers. Il film sarà il primo della saga a non essere diretto da Wes Craven. A sostituire lo storico regista saranno Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett (Finché morte non ci separi), mentre non si hanno ancora conferme riguardo il coinvolgimento di Neve Campbell, protagonista storica della saga nel ruolo di Sidney Prescott.