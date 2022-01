Scream, il co-regista chiede ai fan di non svelare spoiler

Matt Bettinelli-Olpin, co-regista del nuovo film di Scream, ha scritto un post indirizzato ai fan del franchise in cui ha chiesto che gli spoiler siano tenuti al minimo.

A pochi giorni dall'uscita di Scream, il co-regista Matt Bettinelli-Olpin ha chiesto ai fan di non svelare spoiler inerenti alla pellicola al fine di non vanificare il duro lavoro che cast e troupe hanno portato avanti per due duri anni.

Bettinelli-Olpin ha diffuso la richiesta attraverso il suo profilo Twitter, indirizzando la breve nota ai fan del franchise: "Con l'avvicinarsi del giorno dell'inaugurazione, vorremmo chiederti un piccolo favore: sii gentile con gli altri fan e tieni gli spoiler per te".

"L'intero cast e la troupe hanno lavorato duramente negli ultimi due anni al fine che tutti possano vivere lo stesso tipo di esperienza che abbiamo avuto tutti noi quando ci siamo innamorati di Scream tanti anni fa. Vi ringraziamo, vi vogliamo bene e speriamo che vi divertiate a guardare il film, tanto quanto noi ci siamo divertiti a realizzarlo. È stato un onore". Ha concluso il co-regista della pellicola.

In un cenno a Wes Craven, il regista dei precedenti quattro film di Scream scomparso nel 2015, Matt Bettinelli-Olpin ha concluso il suo messaggio con l'hashtag #ForWes. L'ultima puntata del franchise di Scream è ambientata venticinque anni dopo gli eventi del film originale e presenterà un nuovo assassino che indosserà la maschera di Ghostface per prendere di mira gli adolescenti del luogo.