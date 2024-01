Scream 7, Melissa Barrera ringrazia Jenna Ortega per il sostegno: 'Lei è una brava persona'

Dopo il licenziamento dal cast di Scream, in seguito alla sua presa di posizione nei confronti del conflitto tra Israele e Palestina, Melissa Barrera era stata sostenuta dalla collega Jenna Ortega, cui ora ha risposto con riconoscenza.

Nel corso di un'intervista concessa a Rolling Stone, Barrera ha parlato di quanto successo, confermando di non aver alcuna intenzione di allontanarsi dal mondo di Hollywood: "Ascolta, Jenna è una brava persona. È una brava persona e ci vogliamo bene. Lei si sarebbe presa cura di me e io di lei, a prescindere da tutto".

Dopo quanto accadutole, l'attrice ha anche avuto modo di distinguere i veri amici dai semplici e subdoli approfittatori: "Al cento per cento. È fantastico. È stato come avere un filtro. È molto importante, in questo settore, sapere su chi si può contare e su chi no, e con chi si vuole lavorare e con chi no".

Scream 7, a che punto è la produzione

Dopo la vicenda Barrera e il mancato ritorno di Ortega nel film, anche Christopher Landon ha abbandonato la regia di Scream 7 e adesso non ci sono altre novità riguardo la produzione.

Landon ha annunciato l'addio su X scrivendo: "Credo che questo sia un momento come un altro per annunciare che ho formalmente abbandonato Scream 7 settimane fa. Questo deluderà alcuni e delizierà altri. Era un lavoro da sogno che si è trasformato in un incubo. E mi si è spezzato il cuore per tutte le persone coinvolte. Non ho altro da aggiungere alla conversazione se non che spero che l'eredità di Wes continui ad avere successo e si elevi al di sopra del frastuono di questo mondo diviso. Quello che lui e Kevin hanno creato è qualcosa di incredibile ed è stato un onore essermi crogiolato, anche solo per un breve attimo, nel loro splendore".