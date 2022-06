Scream 6, David Arquette commenta l'addio di Neve Campbell: "Notizia infelice ma la capisco"

David Arquette, tra le storiche star del franchise di Scream, definisce "infelice" l'uscita di Neve Campbell in seguito alla disputa salariale che ha portato l'attrice a dire addio alla saga horror dopo essere stata protagonista di cinque film.

In questi giorni, la notizia che Neve Campbell non abbia intenzione di tornare per Scream 6 ha gettato nello sconforto i numerosi fan del franchise arrivato per la prima volta sul grande schermo 26 anni fa, con il primo film diretto da Wes Craven e scritto da Kevin Williamson. L'attrice, interprete di Sidney Prescott, ha infatti preferito fare un passo indietro poiché l'offerta arrivatale "non corrispondeva al valore portato" ai film. "Purtroppo, non farò il prossimo film di Scream", ha detto in una dichiarazione, aggiungendo: "Come donna ho dovuto lavorare molto duramente nella mia carriera per stabilire il mio valore, soprattutto quando si tratta di Scream. Ho sentito che l'offerta che mi è stata presentata non equivaleva al valore che ho portato al franchise. È stata una decisione molto difficile. A tutti i fan di Scream, vi amo. Siete sempre stati così incredibilmente di supporto per me. Sarò per sempre grata a voi e a ciò che questo franchise mi ha dato negli ultimi 25 anni".

Un altro pilastro del franchise, ovvero David Arquette, ha quindi parlato dell'annuncio di Campbell, definendo la notizia "spiacevole" e sottolineando comunque la propria speranza che la co-star torni in futuro. "Mi piacerebbe che lei ne facesse ancora parte", ha detto Arquette a ComicBook, aggiungendo: "Un film di Scream senza Sidney è un po' infelice, ma capisco comunque la sua decisione". Arquette, che ha recitato al fianco di Campbell sin dal primo capitolo di Scream, ha poi detto: "In un certo senso è tutto un business, devono bilanciare tutti questi elementi per adattarsi ad un budget e produrre un film. Ho capito, ma lei è ancora viva! Lei può e sarà assolutamente nei film futuri, ma penso che spetti ai fan chiederlo in futuro. Rispetto la sua decisione, questo è certo".