Scream 5: Sonia Ammar nel cast, il via alle riprese entro la fine del mese

Scream 5 avrà nel proprio cast anche l'attrice e cantante Sonia Ammar che reciterà quindi nell'atteso progetto che dovrebbe rilanciare il franchise prodotto da Spyglass e Paramount.

Le riprese, inoltre, dovrebbero prendere il via entro la fine del mese a Wilmington, North Carolina.

Il quinto film che continuerà la storia di Scream, ideata da Wes Craven, sarà diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett. Sul set torneranno le star Neve Campbell, Courteney Cox e David Arquette che affiancheranno un gruppo di nuovi arrivi nel mondo del franchise come Jack Quaid, Jenna Ortega, Dylan Minnette e Sonia Ammar.

La giovane è nata a Parigi, ma ha origini arabe e polacche. Sui social media ha un gran numero di follower e Scream 5 sarà uno dei suoi primi ruoli cinematografici importanti dopo Jappeloup, di Guillaume Canet.

Sonia Ammar ha studiato a Berlee e ha poi inciso il suo primo EP nel 2019, lavorando ora al suo primo album da solista. Nel 2018 si è esibita anche al Coachella affiancando il dj francese Petit Biscuit.

Come modella ha invece lavorato per le campagne di stilisti importanti come Dolce & Gabbana, Miu Miu e Chanel.