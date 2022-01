Scream 4: la prima versione della sequenza iniziale avrebbe mostrato Sydney lottare contro Ghostface

Scream 4 poteva aprirsi con una sanguinosa scena iniziale che non è stata poi realizzata e avrebbe dovuto avere come protagonista Neve Campbell.

L'apertura del quarto capitolo della saga horror avrebbe potuto infatti mostrare una morte a sorpresa che avrebbe sicuramente lasciato il segno.

Kevin Williamson, sceneggiatore della saga horror, ha raccontato che nei primi quindici minuti di Scream 4 Sydney Prescott, interpretata da Neve Campbell, si sarebbe scontrata con Ghostface. Il produttore ha raccontato: "Lottava per la sua vita. Era una lotta grande, enorme, in cui continuava a pugnalare il killer, il killer continuava a pugnalare lui. Penso che venisse pugnalata per cinque volte e si trascinava poi sul pavimento. E poi uccideva il killer, e la sorpresa era che lei non moriva come accadeva in precedenza. Il killer perdeva la vita".

Nella versione della storia mai realizzata, la protagonista avrebbe ucciso immediatamente uno dei killer, ritrovandosi però poi alle prese con un secondo Ghostface. Williamson ha successivamente deciso di mostrare un'introduzione che mostrava un film intitolato Stab: "Mi ricordo che una notte ero sveglio alle tre di mattina e ho avuto questa idea, e ho semplicemente iniziato a scrivere la direzione che avrebbe preso la storia. Ho realizzato il concetto di un film dentro il film perché sapevo che Sidney stava lavorando a un libro di auto-aiuto e non sapevo come sarebbe accaduto. Volevo assicurarmi di mantenere Stab in gioco perché era la parte divertente della decostruzione del film, quindi ho scritto quella parte in una notte". Kevin ha quindi inviato la scena a Wes Craven: "Mi ha risposto 'Questa è migliore'. Quando l'ho proposta, tutti erano entusiasti e hanno detto 'Questo è grandioso'. E lo era. Era davvero migliore rispetto a quella che avevo scritto in precedenza".