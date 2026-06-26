“Fateci finire alle 21:30”: Gerry Scotti e Stefano De Martino accendono la polemica TV

Ai Premi Biagio Agnes, Scotti e De Martino scherzano sulla durata dei programmi e lanciano un appello, riaccendendo il dibattito sugli orari della prima serata della TV italiana.

Un abbraccio, qualche battuta e un palco che diventa improvvisamente terreno di confronto televisivo. Ai Premi Biagio Agnes, Gerry Scotti e Stefano De Martino trasformano un momento celebrativo in uno dei siparietti più commentati della stagione. Tra sorrisi e ironia, i due volti simbolo dell'access prime time lanciano un appello che non passa inosservato, riaccendendo il dibattito sugli orari della programmazione televisiva italiana.

Durante la 18ª edizione del Premio Biagio Agnes, a Piazza di Spagna, si è svolto un momento molto simpatico che ha visto protagonisti i due conduttori, entrambi premiati per il loro contributo alla televisione. Il riconoscimento è stato consegnato da Bruno Vespa. La cerimonia andrà in onda il 2 luglio in seconda serata su Rai 1, condotta da Mara Venier e Alberto Matano.

Nel corso dell'evento, i due volti simbolo dell'access prime time - rivali rispettivamente con Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna - hanno scherzato sul loro "duello televisivo". Tra battute e ironia, hanno anche lanciato un appello comune: "Fateci finire alle 21:30", riferito alla durata dei programmi che spesso ritarda l'inizio della prima serata.

Da tempo, sui social e non solo, monta la polemica sulla durata dei due programmi che inevitabilmente spostano l'inizio della prima serata alle 22:00 passate. Lo stesso Claudio Amendola, in un'intervista all'ANSA, ha puntato il dito contro questa programmazione, che avrebbe penalizzato gli ascolti de I Cesaroni - Il ritorno.

Stefano De Martino e Gerry Scotti

Non sono mancati le gag sul palco: De Martino ha regalato a Scotti un finto "pacco di Affari Tuoi" da 75mila euro: "siamo in ristrettezza, siamo a fine stagione", mentre Scotti ha ricambiato con un Jolly personalizzato de La Ruota della Fortuna. Nel corso dell'intervento hanno anche raccontato il loro rapporto "dialettico" nato sui social e nei messaggi privati, tra metafore e ironie sul confronto televisivo.

"Abbiamo iniziato a scherzare trovando metafore su questo dualismo. Inizialmente abbiamo detto 'siamo due negozi che affacciano sulla stessa strada', poi 'siamo diventati due centri commerciali'. E adesso siamo come una calamita perché siamo due poli, seppur opposti per appartenenza televisiva, insieme attiriamo milioni di persone", ha scherzato Stefano De Martino.