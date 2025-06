Scott Speedman torna in Grey's Anatomy 22 e guida il cast della serie crime RJ Decker

Scott Speedman è pronto a un doppio ritorno in televisione: oltre a riprendere il ruolo del dottor Nick Marsh nella ventiduesima stagione di Grey's Anatomy, sarà anche il protagonista di RJ Decker, nuovo pilot della ABC sviluppato da Rob Doherty (Elementary) e ispirato al romanzo di Carl Hiaasen Double Whammy.

La serie, prodotta da 20th Television, vede Speedman nei panni di RJ Decker, un ex fotografo di cronaca caduto in disgrazia che si reinventa investigatore privato in una Florida stravagante e criminale. La regia dell'episodio pilota è affidata a Paul McGuigan, mentre Doherty firma la sceneggiatura e figura tra i produttori esecutivi insieme a Carl Beverly, Sarah Timberman, lo stesso McGuigan e Hiaasen.

Il nuovo progetto non interferirà con la partecipazione dell'attore a Grey's Anatomy, dove Speedman è apparso come ricorrente dopo essere stato regular nella stagione 18. Secondo le fonti, qualora RJ Decker diventasse una serie, l'attore sarebbe comunque in grado di gestire entrambi gli impegni.

Grey's Anatomy 18: Scott Sppedman torna nella premiere

Di cosa parla RJ Decker

Ambientata in una Florida ricca di colori e contraddizioni, la serie segue RJ Decker (Speedman), fotografo e ex detenuto che torna in pista come investigatore, alle prese con casi tanto assurdi quanto pericolosi. A supportarlo (o forse a ostacolarlo) una giornalista d'assalto, una detective della polizia e una misteriosa figura del passato che potrebbe salvarlo... o condurlo di nuovo dietro le sbarre.

Il personaggio di Decker è descritto come carismatico, impulsivo, con un'anima irrequieta e un passato difficile da scrollarsi di dosso.

Il ritorno in Grey's Anatomy

Durante il finale della ventunesima stagione, Scott Speedman ha fatto una breve apparizione, alimentando le speranze dei fan. La showrunner Meg Marinis ha confermato il desiderio di riportare in scena il personaggio: "Non ci sono ancora accordi ufficiali, ma amiamo Scott. Nick e Meredith sono ancora insieme", ha dichiarato, sottolineando l'affetto del pubblico per la coppia interpretata da Speedman ed Ellen Pompeo.

Grey's Anatomy 18: Ellen Pompeo e Scott Speedman in un'immagine della serie

Oltre ai successi in TV come Felicity, Animal Kingdom e You, Speedman è apparso al cinema nella saga di Underworld e più recentemente nella serie horror Teacup per Peacock.