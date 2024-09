Cellar Door: nel trailer Scott Speedman e Jordana Brewster sono alle prese con un mistero che li ossessiona

Lionsgate ha condiviso online il trailer e il poster del nuovo thriller Cellar Door, con star Scott Speedman e Jordana Brewster.

Il film verrà distribuito nelle sale americane e sul circuito di video on demand dall'1 novembre.

Cosa racconterà Cellar Door

Sam Scott ha scritto la sceneggiatura del film e la regia è invece firmata da Vaughn Stein.

Cellar Door racconterà quello che accade quando una coppia decide di trasferirsi nella periferia di Portland, in Oregon, per andare alla ricerca di un nuovo inizio. Quando uno sconosciuto offre loro una lussuosa casa senza dover pagare l'affitto, John e Sera non riescono a credere di essere così fortunati. Per ottenere l'abitazione c'è tuttavia una condizione: la porta della cantina non deve mai essere aperta.

Il poster del film

Nel cast, oltre a Scott Speedman - che tornerà prossimamente sugli schermi, in quel caso televisivi, grazie al medical drama Grey's Anatomy in cui interpreta il nuovo amore della protagonista interpretata da Ellen Pompeo - e Jordana Brewster, ci sono anche Laurence Fishburne, Chris Conner, Katie O'Grady, e Randy Sean Schulman.

Nel trailer si vedono John e Sera alle prese con la ricerca di una nuova casa e quando incontrano Emmett, l'enigmatico personaggio che offre loro la casa dei loro sogni.

I due accettano l'offerta, tuttavia la regola che hanno accettato inizia a ossessionarli e i due iniziano a chiedersi cosa ci sia nella loro casa, mentre scoprono inoltre che Emmett potrebbe essere legato a degli eventi avvolti dal mistero avvenuti nella tranquilla comunità di provincia. Ben presto la coppia dei protagonisti si ritrova in difficoltà e resistere alla tentazione di aprire la porta che conduce nello scantinato si rivela incredibilmente difficile, se non addirittura impossibile.

Ecco il trailer del thriller: