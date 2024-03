Scott Speedman si unisce a Yvonne Strahovski nella serie horror Teacup

Scott Speedman sarà il protagonista, al fianco di Yvonne Strahovski, della prossima serie horror thriller Teacup, prodotta dallo scrittore Ian McCulloch (Yellowstone), dalla Atomic Monster di James Wan e da UCP, come confermato da Deadline.

Ispirata al romanzo bestseller "Stinger" di Robert McCammon, la serie segue un gruppo eterogeneo di persone in un ranch che devono unirsi di fronte a una misteriosa minaccia. Speedman interpreterà James Chenoweth al fianco di Maggie Chenoweth, personaggio della Strahovski.

I dettagli

James Wan (The Conjuring Universe, Archive 81), Michael Clear (Archive 81, Swamp Thing) e Rob Hackett (Archive 81, I Know What You Did Last Summer) producono a livello esecutivo insieme allo scrittore/produttore esecutivo Ian McCulloch (Yellowstone, Chicago Fire), a E.L. Katz, Robert McCammon, Francisca X. Hu e Kevin Tancharoen. Danielle Bozzone supervisiona per Atomic Monster. Lo studio è UCP, una divisione di Universal Studio Group.

Speedman appare attualmente in Grey's Anatomy riprendendo il ruolo del dottor Nick Marsh. I suoi crediti precedenti includono la terza stagione di You, oltre a Animal Kingdom, Felicity e Last Resort della TNT. Ha partecipato anche al film di Lena Dunham, Sharp Stick.