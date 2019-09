Scooby-Doo: la programmazione speciale da stasera su Boomerang!

Stasera su Boomerang arriva Scooby-Doo: per festeggiare il 50° anniversario il canale presenta una programmazione speciale!

Il 13 settembre del 1969, veniva trasmesso per la prima volta sulla CBS Scooby Doo - Where Are You! (Scooby-Doo! Dove sei tu?), la prima serie animata con protagonista il mitico Scooby-Doo, l'alano detective che entrerà nel cuore di intere generazioni. Per rendere indimenticabile questa giornata, alle 19.45, andrà in onda il primo episodio in assoluto tratto dalla serie Scooby-Doo, dove sei tu?, puntata che segna il suo debutto sul piccolo schermo.

Alle 20.10 approderà, inoltre, in Prima TV assoluta sul canale l'ultima e inedita serie Scooby-Doo And Guess Who?, prodotta dalla Warner Bros. Animation. L'appuntamento con le nuove puntate sarà poi tutti i giorni alla stessa ora.

Nelle nuove avventure di Scooby-Doo And Guess Who? Scooby e la gang della Mistery Inc. si ritroveranno alle prese con missioni di ogni tipo da portare a termine. Questa tredicesima serie riserva ai fan dello show non poche sorprese. Ogni puntata, infatti, sarà dedicata ad una guest star: dai supereroi dell'universo DC come Batman e Wonder Woman, a personaggi della letteratura come Sherlock Holmes e storici come Abraham Lincoln, passando per una delle attrici più apprezzate a livello mondiale, Whoopi Goldberg, fino ad arrivare alla famosissima cantante e producer musicale Sia. E non è finita qui: imperdibile la puntata con Steve Urkel, l'indimenticabile protagonista della serie cult degli anni Novanta, Otto Sotto un Tetto. A rendere unici questi inediti episodi ci saranno inoltre: Chris Paul, Wanda Sykes, Ricky Gervais, Weird Al Yankovic, Keenan Thompson, Penn & Teller e Jim Gaffingan.

Scooby-Doo, dove sei tu?, un'immagine della serie

In ogni puntata la guest star aiuterà i protagonisti a svelare il mistero e a scovare il colpevole di turno. Tra fantasmi e casi enigmatici da risolvere, se ne vedranno delle belle e ancora una volta Scooby- Doo riuscirà a conquistare il cuore di vecchi e nuovi fan. Ma le sorprese non finiscono qui: in occasione della seconda edizione di Fest - Il Festival Delle Serie TV, domenica 22 settembre, presso i giardini di Triennale Milano, verranno proiettati i primi due episodi di Scooby-Doo And Guess Who?. Tutti i fan dell'alano più amato di sempre avranno l'occasione, inoltre, di incontrare il costume character di Scooby-Doo e di scattare divertenti foto ricordo all'interno del photoboot dedicato all'amata serie.

La prima versione del cartone, dal titolo Mysteries Five, è incentrata su un gruppo musicale formato da cinque adolescenti e sul loro cane. Il progetto viene però bocciato dai vertici della CBS, che lo giudicano troppo spaventoso per i bambini. Gli sceneggiatori, quindi, si concentrano sul lato comico del cartone (scartando l'idea della rock band) e Silverman decide di chiamare il cane Scooby-Doo, ispirandosi a un verso della celebre canzone di Frank Sinatra Strangers In The Night, e di puntare proprio sul cane anche per il titolo della serie (Scooby-Doo, Where Are You!). In questa nuova forma, lo show viene approvato dalla CBS e mandato in onda dal '69, con un immediato successo di pubblico.

Nel corso degli anni, i cambiamenti sono stati tanti, ma la formazione originaria della Banda del Mistero - quella che comprende il razionale Fred, l'affascinante Daphne, la preparatissima Velma e lo svampito Shaggy, oltre ovviamente a Scooby-Doo - è la stessa e ha tenuto compagnia ad intere generazioni di bambini. Ancora oggi, a distanza di 50 anni, lo show è capace di appassiona e diverte i più piccoli e le famiglie e il simpatico alano protagonista è senza dubbio tra i cani più celebri e amati nella storia dei cartoons.