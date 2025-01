La scimmia: l'immancabile giudizio di Stephen King sull'horror tratto dal suo racconto

Come sempre, è arrivato anche il responso ufficiale dello scrittore sul film tratto da un racconto pubblicato negli anni '80

A quanto pare, Stephen King si è divertito molto a vedere l'ultimo adattamento cinematografico tratto da una delle sue opere.

La scimmia, diretto da Osgood Perkins, regista del recente e apprezzato Longlegs, è basato sull'omonimo racconto di King. Si trova contenuto in una raccolta del libro Skeleton Crew (1985) dell'autore.

Il film horror di prossima uscita è interpretato da Theo James nel ruolo di una coppia di gemelli, Hal e Bill. Nel film compaiono anche Elijah Wood, Tatiana Maslany, Christian Convery, Colin O'Brien, Rohan Campbell e Sarah Levy.

King è subito intervenuto sul suo account Threads dopo aver visto La scimmia prima dell'uscita nelle sale a febbraio ed è rimasto entusiasta del mix di orrore e umorismo cui ha assistito: "Non avete mai visto niente di simile a La scimmia", ha scritto. "È una follia pazzesca. Come persona che di tanto in tanto si è lasciata andare alla pazzia, lo dico con ammirazione".

La scimmia, molti aspetti del romanzo sono stati cambiati: ecco la reazione di Stephen King

La storia originale di King è incentrata sui gemelli Hal e Bill che da giovani trovano in soffitta la scimmia giocattolo del padre, dopo la quale iniziano a verificarsi strani omicidi intorno a loro. I due decidono di sbarazzarsi del giocattolo e di andare avanti. Più tardi, in età adulta, gli omicidi ricominciano e i fratelli si ricongiungono per fermare la scia di morte causata dal giocattolo.

King non ha sempre amato gli adattamenti cinematografici delle sue opere. L'autore ha notoriamente odiato la versione di Stanley Kubrick del suo romanzo Shining: "È come una grande e bella Cadillac senza motore", aveva detto in precedenza a proposito dell'amato film horror.