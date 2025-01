La scimmia, molti aspetti del romanzo sono stati cambiati: ecco la reazione di Stephen King

Come già avvenuto in passato per moltissimi dei suoi adattamenti, anche quest'ultimo in arrivo presenterà grandi cambiamenti

I romanzi di Stephen King sono stati adattati molte volte e l'autore non ha avuto difficoltà a rivelare di non essere d'accordo con alcuni di questi adattamenti, anche i più celebri. Uno dei suoi prossimi adattamenti in arrivo al cinema è La scimmia, che apporterà un grande cambiamento rispetto al materiale di partenza.

La scimmia è stato realizzato da Osgood Perkins, apprezzato regista di Longlegs, e avrà come protagonista la star di The White Lotus, Theo James, nel doppio ruolo dei fratelli gemelli Hal e Bill.

L'adattamento è basato sul racconto di King del 1980 ma, al di fuori del sangue e del gore tipici del genere, Osgood ha aggiunto anche un pizzico di commedia dark. In un'intervista rilasciata a Empire, Perkins ha descritto il suo approccio a La scimmia e la reazione di King ai suoi cambiamenti.

La reazione di Stephen King al suo nuovo adattamento

Il regista di Longlegs ha inoltre spiegato che, nonostante il cambiamento di tono del film, l'autore non ha avuto obiezioni. In ogni caso, anche con le aggiunte da commedia dark, La scimmia sarà un film molto cruento. "Non ha aggiunto indicazioni e non mi ha detto di cambiare nulla. E la Atomic Monster ha detto: 'È fantastico'. Con mia grande gioia, perché James Wan di solito non fa commedie. Avevo chiaro fin dall'inizio che non si sarebbe trattato solo di spaventi a raffica, né di un film molto cupo, ma di un film sincero e di redenzione. Un bel momento da passare al cinema".

La scimmia: le vere tragedie che hanno influenzato l'adattamento da Stephen King

Il regista ha spiegato che la casa di produzione di James Wan, Atomic Monster, che possiede i diritti della storia, aveva inizialmente una sceneggiatura molto seria. "Ho pensato che fosse troppo seria e ho detto loro: 'Non fa per me. Il problema di questa scimmia giocattolo è che le persone che la circondano muoiono tutte in modi assurdi. Così ho pensato: Beh, io sono un esperto in materia. Entrambi i miei genitori sono morti in modi assurdi, che hanno fatto notizia".

Anche i suoi genitori erano entrambi nell'industria dello spettacolo. Suo padre, il defunto attore Anthony Perkins, interprete di Norman Bates nella serie Psycho, è morto nel 1992 per una polmonite legata all'AIDS e ha nascosto al pubblico il fatto di esserne affetto per due anni. La madre del regista, la modella e attrice Berry Berenson, era una passeggera del primo aereo che ha colpito il World Trade Center l'11 settembre.