Schmigadoon!: il trailer della nuova comedy musicale in arrivo su Apple TV+

Schmigadoon! è la nuova comedy in stile musical in arrivo il 16 luglio su Apple TV+ e il trailer regala le prime anticipazioni dell'interessante progetto.

Nel video si assiste infatti a quello che accade quando una coppia in crisi si ritrova bloccata in un mondo fantastico in stile musical da cui non possono andarsene se prima non troveranno il vero amore. La situazione potrebbe quindi essere particolarmente complicata e crea molta tensione.

La serie Schmigadoon! + prodotta da Lorne Michaels e interpretata dalla candidata all'Emmy Award Cecily Strong e dal vincitore dell'Emmy Award Keegan Michael Key.

I primi due episodi saranno presentati in anteprima mondiale venerdì 16 luglio, in esclusiva su Apple TV+, seguiti da un episodio a settimana, ogni venerdì.

Una parodia di musical iconici della Golden Age che vede protagonisti Cecily Strong e Keegan-Michael Key nei panni di una coppia che si mette in viaggio con lo zaino in spalla per rinvigorire la propria relazione, finché non si imbatte in una città magica in cui tutti si comportano come se fossero in un musical degli anni '40. I due scoprono anche che non possono lasciare la città finché non troveranno il "vero amore".

La serie di sei episodi vede nel cast anche Alan Cumming, Kristin Chenoweth, Aaron Tveit, Dove Cameron, Ariana DeBose, Fred Armisen, Jaime Camil, Jane Krakowski e Ann Harada. Martin Short si unisce come guest star.

Prodotta da Broadway Video e Universal Television, una divisione di Universal Studio Group, Schmigadoon! è realizzata dai creatori Cinco Paul e Ken Daurio. Cinco Paul è anche showrunner e compositore di tutta la colonna sonora originale della serie.

Barry Sonnenfeld è regista e produttore esecutivo. L'attrice Cecily Strong è anche produttrice della serie, mentre Ken Daurio è scrittore e consulente di produzione. Andrew Singer è produttore esecutivo con Lorne Michaels per conto di Broadway Video.