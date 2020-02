Le 10 scene dei film più riviste e messe in pausa

Il portale ScreenRant ha individuato le dieci scene dei film più riviste e le scene messe in pausa nel decennio 2010 - 2019. Molte volte i film hanno al loro interno piccole scene così veloci che a prima vista vengono tranquillamente perse dallo spettatore, tanto da aver bisogno di mettere in pausa la proiezione per notarle come si deve.

Per esempio, sapevate che c'è una famiglia aliena simile a ET in Star Wars ep. I - La minaccia fantasma? Molti invece sapranno che, mettendo pausa al momento giusto, sul viso di Norman Bates in Psycho si sovrappone un teschio. Per salvarci tutti dal mettere pausa in modo frenetico ai film del 2010-2019, ScreenRant ha realizzato una lista delle dieci scene più riviste:

10. L'uomo d'acciaio: Henry Cavill si trasforma in Christopher Reeve

In L'uomo d'acciaio di Zack Snyder c'è una scena in cui Superman, interpretato da Henry Cavill, sta passando attraverso un passaggio gravitazionale. Mano a mano che la forza si fa più intensa, vediamo il suo volto contorcersi, fino ad arrivare in un punto in cui il suo viso sembra essere esattamente quello di Christopher Reeve, il primo attore in assoluto a interpretare Superman in un film. Zack Snyder ha negato questa sovraesposizione, ma i fan sono convinti che quello nell'immagine sia proprio Reeve.

Shining

09. Toy Story vs. Shining

I creatori di Toy Story hanno affermato di essere grandi fan del classico di Kubrick Shining. Questo profondo interesse può essere rivisto nel pavimento di Sid nel primo capitolo della saga Disney, visto che il pavimento ricorda molto quello dell'Overlook Hotel. In più se si mette pausa nel momento in cui Lotso, l'orsetto cattivo, viene lanciato nel camion dei rifiuti, si può leggere il numero della targa, ovvero RM237: evidente riferimento alla Room 237, la stanza dell'hotel di Shining in cui sarebbe meglio non entrare. Che Toy Story faccia parte dell'universo cinematografico di Shining?

08. Oceania e il mash-up con Frozen

In Oceania troviamo Maui, un semidio del vento a cui presta la voce Dwayne Johnson, che ha tra i suoi poteri quello di prendere le sembianze di qualunque animale voglia. Durante la canzone 'Shiny', tra le varie trasformazioni si può notare quella in Sven, la renna di Frozen - Il regno di ghiaccio!

07. La Mummia e il riferimento all'originale

Il reboot de La Mummia, datato 2017 con Tom Cruise, ha aperto il cosiddetto Dark Universe degli Universal Studios. Nel film il personaggio del divo di Hollywood, chiamato Nick, viene bloccato da Mister Hyde - Russell Crowe - ma viene fermato da Jennifer (interpretata da Anabelle Wallis), che lo colpisce in testa con un libro. Mettendo pausa al momento giusto, si vede che il libro in questione è esattamente il Libro dei Morti, o Libro di Amun Ra, presente con molta importanza nel film del 1999 con Brendan Fraser.

06. Godzilla: King Of The Monsters: i mostri sono nei titoli

Godzilla II - King of the Monsters ha avuto una risposta abbastanza divisa tra i critici di tutto il mondo, anche se è piaciuto a molti degli spettatori, che hanno apprezzato le lotte intense tra Godzilla e altri mostri classici come King Ghidorah, Mothra e Rodan. Nei titoli di coda del film si possono ritrovare citati tutti i mostri storici, creditati nel film per interpretare loro stessi! Ve n'eravate accorti?

6 Underground: una scena con Ryan Reynolds

05. 6 Underground

Durante le riprese di 6 Underground, un esplosivo film Netflix di Michael Bay, Ryan Reynolds ha postato un video esilarante su Instagram, in cui dice che gli piacciono i film di quel regista perché sono molto silenziosi: un istante dopo una macchina vola dietro di lui ed esplode sullo sfondo. Questo post è finito, poi, dentro al montaggio finale del film, anche se sullo sfondo. Se si mette pausa in un momento esatto dell'inseguimento iniziale, si vede Reynolds appoggiato al muro sullo sfondo: stava registrando proprio quel video!

04. Avengers: Endgame: dov'è Howard The Duck?

Nello scontro finale di Avengers: Endgame tutti i nostri supereroi si riuniscono per sconfiggere Thanos dai portali multipli creati da Doctor Strange e Wong. A prima vista è normale non avere notato la mandria gigante di personaggi che si riversa sul campo di battaglia, ma se ci si fa caso c'è un momento in cui mettendo pausa si intravede Howard The Duck in mezzo alla folla, con un fucile in mano e uno sguardo molto determinato.

Carrie Fisher, Mark Hamill e Harrison Ford in una scena di Guerre Stellari

03. Han Solo in Fast & Furious 7?

Han è un nome caro anche ai fan di Fast & Furious, visto che richiama un personaggio introdotto in Tokyo Drift e poi entrato nella 'cerchia' di Dominic Torretto. La sua morta nell'episodio 6 è stato uno shock, anche se gli appassionati della saga avranno visto che nel nuovo trailer c'è qualche sorpresa a riguardo. Comunque in un momento di Fast & Furious 7, vediamo il file di Han con il suo nome intero sotto, ovvero Han Seoul-Oh. La pronuncia non fa altro che rimandare al personaggio storico di Han Solo, interpretato da Harrison Ford nella saga di Guerre Stellari.

02. Robin vs Harley Quinn

Nel DCEU ci sono tantissimi riferimenti e tantissimi momenti che meritano una pausa per notare diversi dettagli. In Batman V Superman: Dawn of Justice si può vedere il costume di Robin nella Batcaverna, ma in Suicide Squad c'è il riferimento più beffardo rispetto al personaggio di Robin Jason: nel film abbiamo la conferma che Robin è morto, ucciso da Joker e Harley Quinn. Ogni personaggio è introdotto con delle schermate di presentazione che comprende forze, debolezze e crimini: quello di Harley Quinn (Margot Robbie) mostra proprio una macchia di sangue sul nome di Robin, come a confermare ai fan la finaccia del povero personaggio.

01. Brad Pitt in Deadpool 2?

Moltissimi film messi in pausa, evidentemente, fanno parte del mondo del cinecomic. In Deadpool 2, l'amato sequel della pellicola con Ryan Reynolds, ha uno dei momenti più bizzarri e divertenti degli ultimi tempi. In una scena triste ma esilarante, Svanitore (Vanisher) salta da un aereo con il paracadute ma i fili del suo mezzo di salvataggio si intrecciano con dei fili dell'alta tensione, elettrizzandolo a morte. Ed è proprio in quel momento che vediamo l'aspetto fisico del supereroe, finora sempre rimasto invisibile: Brad Pitt!