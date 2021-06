Scarlett Johansson protagonista e produttrice di Tower of Terror?

L'attrice Scarlett Johansson sembra sarà coinvolta come protagonista e produttrice del film Disney Tower of Terror.

Scarlett Johansson sembra collaborerà nuovamente con la Disney in occasione di Tower of Terror, film di cui dovrebbe essere protagonista e produttrice.

Per ora lo studio non ha confermato l'indiscrezione pubblicata da Collider e non resta che attendere per scoprire ulteriori dettagli relativi al progetto.

Black Widow: Scarlett Johansson in un'immagine del film

Josh Cooley, già regista di Toy Story 4 e sceneggiatore di Inside Out, si occuperà dello script che racconterà un'avventura legata alla famosa attrazione dei parchi Disney. Per ora, tuttavia, non sono stati condivisi i possibili dettagli riguardanti la trama.

Scarlett Johansson sarà produttrice del progetto tramite la sua These Pictures in collaborazione con Jonathan Lia.

L'attrazione Tower of Terror ha già ispirato un film tv nel 1997 con star Steve Guttenberg e Kirsten Dunst e dal 2015 si parla di un possibile lungometraggio destinato al grande schermo.

Scarlett Johansson, tra pochi giorni, sarà invece di nuovo protagonista sul grande schermo con Black Widow, film della Marvel di cui è star accanto a David Harbour e Florence Pugh. Il progetto dovrebbe essere l'ultima apparizione nel MCU di Natasha Romanoff, una delle presenze più amate dai fan, dopo l'uscita di scena del personaggio in Avengers: Endgame.