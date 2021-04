Scarlett Johansson: suo marito appare a sorpresa durante RuPaul's Drag Race (VIDEO)

In occasione della partecipazione virtuale di Scarlett Johansson a RuPaul's Drag Race, suo marito Colin Jost è apparso a sorpresa accanto a lei per fare una domanda

Anche Scarlett Johansson ha preso parte virtualmente a RuPaul's Drag Race. Poco prima che terminasse la sua partecipazione l'attrice ha chiesto se le drag queen finaliste avessero un'ultima domanda per lei. Ad apparire accanto alla Johansson, allora, è stato suo marito Colin Jost, che si è posizionato dietro di lei per porre una domanda.

Scarlett Johansson ha preso parte all'ultimo episodio di RuPaul's Drag Race per dare consigli sulla recitazione alle drag queen finaliste. Come riportato da Yahoo! alla fine del segmento virtuale, Colin Jost è apparso accanto a sua moglie e ha fatto la seguente domanda: "Il film si intitolerà Size Queens?". Fino a quel momento, Scarlett Johansson e le cinque drag queen finaliste avevano parlato di cosa volesse dire recitare. Sulla possibilità di combattere mostri invisibili ricreati in CGI, l'attrice ha dichiarato: "La recitazione è interamente basata sulla possibilità di portare in scena sensazioni false. Ogni volta che si recita, si deve credere in quello che si sta facendo. Se non credi in te, nessuno lo farà al posto tuo".

Kade Gottlieb, poi, ha chiesto all'attrice come cavarsela con le parti brevi e contenute e Scarlett Johansson ha risposto: "Non esistono piccole parti ma solo piccoli attori. Ciò che conta non è interpretare qualcuno che abbia un ampio minutaggio ma essere consapevoli della storia del personaggio che si sta portando in scena".

A proposito di un'intervista con The Gentlewoman, Colin Jost ha lodato sua moglie e ha affermato: "Oltre ad essere una grande attrice, Scarlett ha un talento notevole a interpretare i personaggi più svariati. E, in più, è una persona molto divertente. E questo aiuta sempre!". La star del programma Saturday Night Live è sposata con Scarlett Johansson dall'ottobre 2020. I due sono fidanzati dal 2017. Per l'attrice si tratta del terzo marito dopo Ryan Reynolds e Romain Dauriac.