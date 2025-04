Scarlett Johansson: la star Marvel debutta alla regia a Cannes con Eleanor the Great

Scarlett Johansson farà il suo esordio alla regia al prossimo Festival di Cannes che si terrà a maggio. In mattinata, i responsabili della kermesse transalpina hanno annunciato la selezione ufficiale di quest'anno.

Tra i vari annunci, spicca quello sull'attrice degli Avengers che presenterà per la prima volta un suo film nelle vesti di regista alla prestigiosa rassegna cinematografica francese.

Scarlett Johansson debutta alla regia e presenta il film a Cannes

Il film s'intitola Eleanor the Great, con protagonista June Squibb e racconta la storia di una donna novantenne della Florida che, trasferitasi a New York stringe un'improbabile amicizia con una studentessa diciannovenne.

June Squibb in una scena di Eleanor the Great

Non selezionato per la competizione ufficiale, Eleanor the Great verrà presentato nella sezione Un Certain Regard. Johansson non sarà l'unica interprete a presentare il primo film da regista a Cannes 2025, visto che anche Harris Dickinson debutterà sulla Croisette con Urchin, che racconta le vicende di un vagabondo che si aggira per le strade di Londra.

Gli altri titoli a Cannes 2025 e la presidente di giuria del festival

Tra i titoli annunciati in concorso per la Palma d'Oro ci sono La Trama Fenicia di Wes Anderson, Nouvelle Vague di Richard Linklater, Eddington di Ari Aster, The History of Sound con Paul Mescal e Josh O'Connor, Sentimental Value di Joachim Trier, The Mastermind di Kelly Reichardt e Alpha di Julia Ducournau, vincitrice della Palma d'Oro nel 2021 con Titane.

Presidente di giuria sarà Juliette Binoche ma non sono stati ancora annunciati gli altri nomi che comporranno la lista di coloro che valuteranno le opere in gara.

Juliette Binoche alla Mostra di Venezia

Tom Cruise porterà in anteprima a Cannes il suo ultimo capitolo della saga Mission: Impossible, The Final Reckoning. Il Festival di Cannes 2025 si svolgerà dal 13 al 24 maggio.