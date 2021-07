Scarlett Johansson, la star di Black Widow su Mark Ruffalo: "È un guastafeste!"

La star di Black Widow Scarlett Johansson e Mark Ruffalo non condividono solo professione e compleanno (entrambi sono nati il 22 novembre, sebbene di due anni differenti), ma anche il fatto di appartenere entrambi a una grande famiglia, quella del MCU. Allora perché l'interprete di Natasha Romanoff ha definito il collega un guastafeste? Il motivo sarebbe legato ad un tatuaggio di gruppo.

Black Widow: Scarlett Johansson insieme a Florence Pugh in una scena

La risposta, in realtà, ha a che vedere proprio con gli Avengers. Dopo l'uscita di Avengers: Infinity War, e dell'imminente conclusione del percorso di alcuni di loro nel Marvel Cinematic Universe, gli attori interpreti dei membri originali dei Vendicatori, Chris Evans, Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Jeremy Renner e la stessa Johansson hanno deciso di farsi tutti un tatuaggio commemorativo con il simbolo degli Avengers. Tatuaggio che Ruffalo, in quanto volto di Bruce Banner/Hulk, avrebbe dovuto farsi anche lui... Eccetto che non vi è stato modo di convincerlo.

"Abbiamo un tatuaggio dedicato agli Avengers. L'unico di noi che non ce l'ha è Mark Ruffalo, perché è troppo barboso" ha raccontato Johansson al Late Night with Seth Meyers, come riporta anche il sito People "Le abbiamo provate tutte per convincerlo. Gli abbiamo detto 'E se lo facessimo con inchiostro bianco? E se lo facessimo in acqua?' ma ha sempre rifiutato".

"È proprio un guastafeste! Un enorme guastafeste!" ha sentenziato infine l'attrice.

In effetti è un vero peccato che manchi all'appello solo lui, ma forse Hulk non avrebbe preso bene l'idea di essere "marchiato" in quel modo... E ok che Bruce è sempre arrabbiato, ma perché far adirare la sua controparte?

Intanto, Scarlett Johansson è per l'ultima volta Black Widow nel film Marvel attualmente disponibile al cinema e su Disney+ con Accesso VIP.