Scarlett Johansson: la sosia dell'attrice sta facendo impazzire i social (FOTO)

Nelle ultime settimane, sul web sta diventato sempre più popolare una ragazza che per i social rappresenta una vera e propria sosia di Scarlett Johansson per la particolare somiglianza che la lega all'attrice di Black Widow.

La modella russa Kate Johansson (questo il suo nome sui social) ha calamitato l'interesse di numerose persone grazie ai tratti somatici che la rendono molto simile a Scarlett Johansson. Dai suoi occhi ai capelli biondi ondulati, sono diverse le caratteristiche che accomunano Kate alla star di Black Widow.

Sulla sua pagina Instagram, molti utenti sono rimasti sbalorditi dalle sue foto ed alcuni hanno addirittura chiesto se si trattasse della vera Scarlett Johansson. "Mi state davvero dicendo che questa non è Scarlett Johansson?", ha scritto un utente, mentre un altro ha commentato con un "Sei davvero simile a Scarlett Johansson". Un terzo utente, invece, ha sottolineato che l'aspetto di Kate rappresenta un "mix" tra Scarlett Johansson e Billie Eilish.

I fan della vera Johansson potranno rivedere la loro beniamina in Black Widow, il film Marvel che rappresenta una sorta di addio a Natasha Romanoff, dopo quanto accadutole in Avengers: Endgame. La stessa Johannson ha parlato dell'addio al suo personaggio e di come si sente riguardo al finale del suo arco narrativo. "Onestamente, è bello lasciare una festa quando sta ancora infuriando, ed io mi sento così. Credo che Black Widow sia un film molto vivo, fresco e potente, e mi sento davvero soddisfatta. Sono davvero felice del lavoro che abbiamo svolto in questo decennio e, anche se è agrodolce dire 'arrivederci', se ami qualcosa devi lasciarlo libero".

Ricordiamo che Black Widow uscirà nelle sale italiane il 7 luglio, mentre gli abbonati a Disney+ avranno la possibilità di vederlo direttamente in streaming a partire dal 9 luglio, tramite l'opzione Premium Access, ad un costo aggiuntivo.