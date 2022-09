Scarlett Johansson rivela: "A mia suocera non piaceva affatto il nome di mio figlio"

Scarlett Johansson e suo marito Colin Jost hanno messo al mondo un figlio di nome Cosmo nell'agosto 2021 e durante un'apparizione al Kelly Clarkson Show, la star ha rivelato che la madre di Colin, Kerry, inizialmente odiava il nome che i genitori avevano scelto per il piccolo.

"Abbiamo semplicemente messo insieme un mucchio di lettere e quello è il nome che è venuto fuori. No, sto scherzando, pensavamo davvero che fosse così affascinante e che piacesse a tutti i nostri amici", ha raccontato la Johansson, parlando del motivo per cui lei e Colin hanno scelto di chiamare Cosmo il loro primo figlio.

"La mamma di Colin ha avuto un po' di difficoltà con il nome all'inizio, a lei non piaceva proprio. Ha continuato a suggerire altri nomi per un po' di tempo ma io ho pensato: 'No, ormai è già qui con noi, è uscito, è passato del tempo ormai'", ha scherzato l'attrice hollywoodiana.

Tuttavia, Scarlett Johansson ha affermato che sua figlia di otto anni, che condivide con l'ex marito Romain Dauriac, era entusiasta del nome: "Dovete sapere che è anche il nome di un fiorellino davvero dolce che si presenta in diverse tonalità di arancione e giallo, ecco perché è piaciuto anche a mia figlia".