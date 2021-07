Scarlett Johansson è incinta: in arrivo il secondo figlio della star di Black Widow

Scarlett Johansson è incinta? Secondo un'indiscrezione sì, la star di Black Widow sarebbe in dolce attesa del suo secondo figlio, il primo con il marito Colin Jost.

Black Widow: Scalett Johansson e Florence Pugh in una scena

A riportarlo è Page Six, che cita diverse fonti che avrebbero rivelato la notizia "Il bambino dovrebbe arrivare presto, in realtà" svela una di queste "So che Scarlett e Colin sono davvero elettrizzati!". Un altra fonte avrebbe poi spiegato: "Scarlett è incinta, ma non lo sta dicendo in giro, sta evitando di attirare attenzione sulla cosa".

Che l'interprete di Natasha Romanoff potesse essere in dolce attesa era in realtà una voce che girava già dalle scorse settimane, avendo optato per non apparire in diverse attività stampa legate al film Marvel, di cui ricordiamo, è attrice e anche produttrice, come nota anche una delle fonti: "Non sta facendo molte interviste o presenziando a molti eventi per promuovere Black Widow, il che è piuttosto sorprendente, considerata la portata della pellicola e il fatto che ne sia la protagonista ma anche tra i produttori".

E le volte in cui l'abbiamo vista partecipare, è stato via Zoom, e apparentemente senza mai inquadrare la parte inferiore del corpo (o quantomeno dalle spalle in giù), come come nel caso della sua apparizione al The Tonight Show with Jimmy Fallon.

Inoltre, pare che Johansson non sia stata tra i presenti allo screening di Black Widow negli Hamptons (e il conseguente after-party) lo scorso venerdì, pur abitando nelle vicinanze. E se ci aggiungiamo il fatto che, come rivela un'ulteriore fonte "Scarlett Johansson solitamente trascorre gran parte dell'estate tra Amagansett e Montauk, e la vedi spesso portare a passeggio i cani sulla spiaggia o in giro per un caffé. Ma quest'estate pare stia deliberatamente cercando di evitare di farsi vedere in pubblico".

Ovviamente, si attendono conferme da parte dell'attrice, ma sarebbe di certo una lieta notizia per la coppia che ha convolato a nozze lo scorso ottobre.