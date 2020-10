Scarlett Johansson e Colin Jost si sono sposati nel weekend, ecco l'annuncio ufficiale

Scarlett Johansson e Colin Jost si sono sposati, come annunciato dall'organizzazione Meals on Wheels, sostenuta dalla coppia.

Su Instagram è stato condiviso un post con un'immagine in cui veniva riportata la scritta Jost Married e si annunciava che i coniugi chiedono ad amici, membri della famiglia e fan, di fare una donazione benefica.

Meals on Wheels ha scritto: "Siamo elettrizzati nel comunicare la notizia che Scarlett Johansson e Colin Jost si sono sposati durante il weekend in una cerimonia intima con alcuni membri della famiglia e persone amate, seguendo le precauzioni legate alla sicurezza per evitare contagi da COVID-19 come previsto dalle autorità".

Il messaggio prosegue sottolineando: "Il loro desiderio legato alle nozze è di aiutare a fare la differenza per anziani adulti vulnerabili durante questo periodo difficile sostenendo Meals on Wheels. Per favore valutate la possibilità di celebrare la coppia felice cliccando sul link nella nostra bio".

La star di Black Widow e l'autore di Saturday Night Live hanno iniziato a frequentarsi nel 2017 e si sono fidanzati ufficialmente a maggio. Scarlett è al suo terzo matrimonio dopo quelli con Ryan Reynolds e il giornalista francese Romain Dauriac.