Scarlett Johansson: l'uso non autorizzato della sua immagine in uno spot di un'app IA porta a una causa legale

L'attrice Scarlett Johansson ha deciso di fare causa ai responsabili di un'app che sfrutta l'IA per aver usato senza autorizzazione la sua immagine in uno spot.

Scarlett Johansson ha deciso di fare causa ai responsabili di un'app che usa l'Intelligenza Artificiale, Lisa AI: 90s Yearbook & Avatar per aver usato la sua immagine senza permesso.

La star è infatti apparsa in uno spot pubblicitario condiviso su X (nuovo nome di Twitter), della durata di 22 secondi.

Una ferma presa di posizione

Scarlett Johansson

L'avvocato di Scarlett Johansson, Kevin Yorn, è entrato immediatamente in azione dopo che online è apparso il video il 28 ottobre, filmato ora non più visibile.

Il legale ha spiegato a Variety: "Non affrontiamo con leggerezza queste cose. Come accade abitualmente in queste circostanze, affronteremo la questione con tutti i mezzi legali a nostra disposizione".

Lo spot si apriva con delle immagini di Scarlett Johansson tratte da un dietro le quinte del film Black Widow. L'attrice veniva poi mostrata mentre diceva: "Sono Scarlett e voglio che veniate con me...". Un elemento grafico copriva la bocca della star e lo schermo mostrava delle foto generate con l'Intelligenza Artificiale che ritraevano delle persone dall'aspetto simile. Una voce che imitava Scarlett continua poi a promuovere l'app sostenendo che si poteva usare l'app anche con dei file di testo e video.

Lo spot dell'app creata da Convert Software mostrava anche una frase in cui si sosteneva che le immagini erano prodotte da Lisa AI e non avevano nulla a che fare con la persona ritratta.