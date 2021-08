Scarlett Johansson nel cast del nuovo film diretto da Wes Anderson

L'attrice Scarlett Johansson sarà una delle protagoniste del nuovo film diretto dal regista Wes Anderson le cui riprese sono in corso in Spagna.

Scarlett Johansson è entrata a far parte del cast del nuovo film diretto da Wes Anderson, le cui riprese sono in corso in Spagna.

Per ora i dettagli riguardanti il personaggio affidato alla star di Black Widow non sono stati rivelati e la produzione sta mantenendo il segreto sulla trama.

Il cast del prossimo progetto diretto da Wes Anderson avrà come protagonisti, oltre a Scarlett Johansson, anche Margot Robbie, Tom Hanks, Adrian Brody, Bill Murray, Jason Schwartzman, Rupert Friend e Tilda Swinton.

La star dei film Marvel aveva già collaborato con il filmmaker in occasione del lungometraggio in stop-motion L'isola dei cani.

Anderson ha presentato al Festival di Cannes il suo ultimo film e la recensione di The French Dispatch ci offre un'anticipazione di ciò che vedremo quando uscirà nei cinema italiani, l'11 Novembre.

La sinossi ufficiale del film anticipa: "The French Dispatch è una lettera d'amore ai giornalisti ed è ambientata nel mondo di un quotidiano pubblicato in una città francese del ventesimo secolo, e porterà in vita una serie di storie pubblicate dal giornale".