Scarlett Johansson, l'amicizia con Chris Evans: "Lavoriamo insieme da quando avevo 17 anni"

In occasione della sua partecipazione al podcast The Jess Cagle Podcast, Scarlett Johansson ha parlato della lunga amicizia che la lega a Chris Evans dall'età di 17 anni e delle collaborazioni lavorative che i due hanno portato avanti insieme.

Avengers: Endgame, Scarlett Johansson insieme a Chris Evans

In attesa del debutto di Black Widow, il suo primo stand-alone con Marvel, Scarlett Johansson ha chiacchierato con Julia Cunningham. La sua interpretazione di Natasha Romanoff ha avuto inizio nel 2010 grazie ad Iron Man 2. La lunga amicizia con Chris Evans, però, risale a molti anni prima. I due, infatti, si conoscono da quando la Johansson aveva 17 anni. L'attrice ha raccontato: "Conosco Chris da moltissimo tempo. Il primo film che abbiamo fatto insieme è Perfect Score e risale al 2004. Io e Chris trascorriamo sempre molto tempo a parlare di relazioni familiari e dei nostri rapporti. Potremmo parlare per ore e ore di roba interessante e di stupidaggini. Tra noi c'è un rapporto fraterno e, per certi versi, somigliamo molto a Nat e Steve, la dinamica è la stessa".

Black Widow sarà distribuito in sala a partire dal prossimo 7 luglio dopo una serie di rinvii a causa del dilagare della pandemia da Covid. In Italia, Black Widow sarà presentato in anteprima alla prossima edizione del Taormina Film Fest sabato 3 luglio.

A godersi Black Widow, senza dubbio, sarà Colin Jost, il marito di Scarlett Johansson. Sulla base di quanto raccontato dalla moglie, Colin Jost sarebbe terrorizzato dagli spoiler: "A mio marito non piacciono gli spoiler, per questo motivo non vuole recitare né provare mai con me. Durante le riprese di Black Widow, lui si trovava a Londra per Tom & Jerry. In un certo senso, è stata una fortuna perché abbiamo condiviso tempo insieme. D'altro canto, però, ogni volta che giravamo una scena particolarmente importante, lui era terrorizzato e non voleva saperne di ascoltare. Ovviamente vuole sapere quello che girerò ma, nel caso in cui ci siano pezzi ad alto pericolo spoiler, rifiuta di ascoltare".

Black Widow sarà il 24esimo film del Marvel Cinematic Universe e sarà collocato dopo gli eventi raccontati in Captain America: Civil War ma prima della morte di Nat in Avengers: Endgame.