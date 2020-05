Scarface: le dichiarazioni di Al Pacino a proposito del remake

Dopo quasi quaranta anni dall'uscita di Scarface, interpretato da un immenso Al Pacino e diretto da Brian DePalma, la leggendaria storia del gangster sta per tornare sul grande schermo grazie ad un remake. Il film di DePalma, scritto da Oliver Stone, è diventato negli anni un vero film cult in cui Pacino ha interpretato il ruolo di Tony Montana, un immigrato cubano che diventa un potente signore della droga e piano piano sprofonda in una spirale discendente.

Sarà il regista Luca Guadagnino a dirigere il remake di Scarface. "La pellicola è una rivisitazione della storia principale raccontata sia nel film del 1932 che in Scarface del 1983 e sarà ambientata a Los Angeles", riferisce Variety. Nei film precedenti Tony prese il controllo di Miami e di Chicago mentre a donare al film un punto di vista completamente nuovo sarà la Los Angeles del ventunesimo secolo.

A proposito di un remake lo stesso Pacino, intervistato da Hollywood Reporter, dichiarò tre anni fa

: "Mi sta bene, sono assolutamente d'accordo, credo che il progetto dello studio cinematografico siamo molto interessante. Fa parte di ciò che facciamo dopotutto, rimodelliamo le cose. Potrei rifare un film che ho visto di recente, non posso dire di cosa si tratta. Ha circa 50 anni."

Il primo film è stato realizzato nel 1932 ed è stato diretto da Howard Hawks e Richard Rosson; la pellicola parla del sogno americano e di quanto un tale sogno sia o meno realizzabile per gli immigrati residenti negli Stati Uniti. Considerando l'attuale clima politico e l'evoluzione del commercio della droga il nuovo ed attesissimo remake di Scarface aggiungerà qualcosa di molto speciale alla storia del cinema americano.