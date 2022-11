Sbagliata Ascendente Leone, su Prime Video in streaming da oggi

Sbagliata, ascendente Leone, il nuovo docufilm dedicato a Emma Marrone, è disponibile in streaming in esclusiva su Amazon Prime Video da oggi 29 novembre 2022.

Sbagliata, ascendente Leone è il nuovo docufilm dedicato a Emma Marrone, una delle voci e personalità più forti del panorama artistico italiano contemporaneo, disponibile in streaming in esclusiva su Amazon Prime Video da oggi 29 novembre 2022 per tutti gli utenti abbonati.

Il docufilm, diretto dal duo registico BENDO (Lorenzo Silvestri e Andrea Santaterra), nasce da un'idea di Emma Marrone che racconta se stessa in prima persona. Un ritratto inedito dell'artista, del suo talento e della sua forte determinazione. Dentro e fuori dal palco. Un resoconto sincero della donna, del suo coraggio e delle sue fragilità, che sono la sua più grande forza. Il documentario è prodotto da Lotus Production, una società Leone Film Group, scritto da Federico Giunta e BENDO. Emma stessa ha annunciato l'uscita della pellicola affermando: "Giuro di dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità."

Locandina di Sbagliata Ascendente Leone

Emma Marrone sta per tornare anche nelle sale cinematografiche grazie a Il ritorno: la storia del film racconta di una giovane famiglia, Teresa, giovane donna che abita con Pietro in un quartiere periferico di una città del Lazio e il loro figlio di due anni, Antonio. Come molti ragazzi della stessa età, devono fare i conti con mancanza di lavoro e difficoltà economiche. Pietro poi non è propriamente la persona più affidabile e Teresa deve fare tutto da sola e dividersi tra lavoro, casa e figlio. I comportamenti di Pietro però mettono a rischio lei e Antonio, e Teresa per difendere il figlio arriva a compiere un gesto estremo, che le costa il carcere. Quando torna, ad accoglierla ci sono Pietro e Antonio, e la vita che ha lasciato dieci anni prima.