Saw - L'enigmista: in arrivo il reboot della saga horror scritto da Chris Rock!

Saw - L'enigmista sta per tornare sul grande schermo grazie al reboot prodotto da Lionsgate e scritto da... Chris Rock!

Ebbene sì, l'attore comico ha unito le forze insieme alla Twisted Pictures per riportare nelle sale l'inquietante saga di Jigsaw. L'annuncio è arrivato stamattina, a quanto pare Chris Rock ha scritto un soggetto per un nuovo Saw, che sarà poi sceneggiato da Pete Goldfinger e Josh Stolherg. L'uscita prevista è per il 23 ottobre 2020, alla regia tornerà Darren Lynn Bousman, mentre i creatori originali James Wan e Leigh Whannel saranno produttori esecutivi.

Il presidente della Lionsgate Joe Drake ha dichiarato:

"Quando Chris Rock si è presentato da noi e ci ha descritto nel dettaglio la sua idea fantastica che re-immagina tutto il mondo di Jigsaw, siamo stati subito convinti. Saw è uno dei franchise horror più di successo di tutti i tempi ed è una delle serie di successo della Lionsgate. Questo film sarà intenso e sconvolgente come gli altri, Chris ha avuto quest'idea che rispetta il materiale originale ma lo rinforza con una visione creativa e appassionata. Saw sarà un evento per i fan dell'horror."