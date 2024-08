Saw - L'enigmista, Michael Emerson elogia il film: "Il miglior finale che abbia mai visto"

La star Michael Emerson elogia il finale del film horror Saw del 2004, ancora oggi considerato come uno dei colpi di scena più sorprendenti della storia del cinema.

Il film horror Saw - L'enigmista del 2004 aveva un finale che ancora oggi è considerato dai fan come uno dei colpi di scena più sorprendenti mai visti in una pellicola. Questo aspetto ha attirato Michael Emerson verso il suo ruolo, che ha trovato assolutamente geniale.

Secondo Collider, Emerson, che di recente è stato visto nell'acclamata serie Evil, ha commentato il suo ruolo nel primo capitolo di Saw. Nel film, Emerson interpretava Zep, un inserviente che inizialmente si intuisce essere la mente dietro i giochi mortali. Il personaggio viene ucciso nell'iconica ambientazione del bagno verso la fine del film, poco prima che venga rivelato che Zep è in realtà un'altra vittima del "Jigsaw Killer" che cerca solo di sopravvivere.

I suoi resti scheletrici sono stati visti più volte nelle puntate successive della serie cinematografica. Si tratta di un divertente Easter egg per i fan di Saw e, sebbene Emerson ammetta di non aver visto nessuno degli altri film, ha elogiato molto il titolo del 2004.

L'elogio dell'attore

"Non ho mai visto nessuno degli spinoff. Solo il primo", ha detto Emerson. "Aveva il miglior finale di una qualunque sceneggiatura o film che avessi mai visto, ed è per questo che l'ho fatto. Ma le riprese sono state molto faticose ed è un'esperienza faticosa guardarlo, credo, ma è stata una vera avventura. Sono contento di essere sopravvissuto".

Una foto promozionale per Saw - L'enigmista

Quando è stato informato delle continue apparizioni dello scheletro di Zep nei capitoli successivi del franchise, Emerson ha aggiunto: "Dio abbia cura del povero Zep. Suppongo sia naturale che un grande franchise come questo abbia ancora una sorta di reliquia, uno spazio per le origini".

L'originale Saw è stato creato da James Wan e Leigh Whannell, con il primo alla regia e il secondo alla sceneggiatura. Whannell ha anche interpretato uno dei ruoli principali, quello di Adam, un fotografo che si risveglia incatenato in un bagno insieme al Dr. Lawrence Gordon (Cary Elwes). Ai due viene chiesto di affrontare sfide specifiche e dolorose come unico modo per sopravvivere.