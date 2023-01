Saw 10: concluse le riprese del nuovo horror che vede il ritorno di Tobin Bell nel ruolo di Jigsaw

Arriverà nelle sale il 27 ottobre 2023 Saw 10, nuovo capitolo di uno dei franchise horror più celebri di sempre. Il film non ha ancora ricevuto un titolo ufficiale, ma potrebbe essere svelato molto presto dal momento che le riprese si sono concluse da poco.

A dichiararlo con un post su Twitter è stato lo sceneggiatore del film, Josh Stolberg: "Guardate cosa sto regalando in occasione del nostro ultimo giorno di riprese per il nuovo Saw. Una sega circolare firmata da Tobin Bell". Confermato quindi il ritorno dell'attore nei panni dell'iconico e cinico villain. Per molti il decimo capitolo potrebbe in realtà essere un prequel dell'intera saga.

Tobin Bell ha interpretato per la prima volta Jigsaw nell'originale Saw - L'enigmista del 2004, diretto da James Wan e scritto da Leigh Whannell. Il film vedeva Whannell e Cary Elwes nei panni di due sconosciuti intrappolati in uno scantinato infernale i cui tormenti sono orchestrati da Kramer.

Jigsaw di Tobin Bell è effettivamente morto in Saw III del 2006, ma ciò non ha impedito al personaggio di continuare a causare caos in molti altri capitoli del franchise, incluso Saw: Legacy del 2017. L'attore non ha avuto un ruolo nel reboot dell'anno scorso, Spiral, con Chris Rock e Max Minghella, unico capitolo della saga horror a non contenere nessun accenno al personaggio di Bell.