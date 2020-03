Saving Mr. Banks: stasera su Rai Movie il film con Tom Hanks

In onda stasera su Rai Movie il film Saving Mr. Banks, con protagonisti Tom Hanks ed Emma Thompson, che racconta di come Mary Poppins è diventata uno dei più grandi successi Disney.

Va in onda stasera su Rai Movie, alle 21:20, Saving Mr. Banks, film del 2013 diretto da John Lee Hancock, con assoluti protagonisti Tom Hanks, nei panni di Walt Disney, ed Emma Thompson.

Storia della trattativa tra l'autrice di Mary Poppins, P.L. Travers (Emma Thompson), e Walt Disney (Tom Hanks) il quale, per quattordici anni, tentò di convincere la scrittrice a cedere i diritti del suo racconto. Mary Poppins contiene elementi autobiografici appartenenti alla vita della Travers e tocca punti delicati come il difficile rapporto col padre, morto quando la scrittrice era piccola. Per tutte queste ragioni l'artista era riluttante all'idea di cedere i diritti del suo lavoro perché temeva che la Disney non sarebbe stata in grado di rendere giustizia alla sua storia, ma alla fine accettò l'accordo. Sfortunatamente, nonostante l'entusiasmo della critica e del pubblico, la scrittrice odiò profondamente il film, in particolare le sequenze animate, e rifiutò di vendere altre opere alla Disney.

Nonostante alcune imprecisioni storiche, dovute più che altro a scelte di plot, nel film sono state riportate alcune molte delle parole che in effetti Walt Disney e Pamela Travers si scambiarono nei loro incontri. I Walt Disney Archives, infatti, hanno fornito alla produzione di Saving Mr. Banks più di 6 ore di conversazioni tra i due, che furono registrate per volere della scrittrice australiana.