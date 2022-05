Saved by the Bell: Peacock cancella il remake dopo 2 stagioni

Dopo soltanto due stagioni Peacock ha annunciato la cancellazione del remake di Saved by the Bell: celeberrima sitcom statunitense andata in onda dal 1989 al 1993.

Il remake di Saved By the Bell di Peacock, basato sulla sitcom originale andata in onda negli Stati Uniti d'America dal 1989 al 1993 sul canale NBC, è stato cancellato dopo due stagioni: a confermarlo è stata la piattaforma di streaming NBCUniversal in un comunicato di questo mercoledì.

"Siamo così orgogliosi di essere stati la casa della nuova versione di Saved by the Bell per i vecchi e nuovi fan", si legge nel comunicato. "Siamo grati nei confronti di Tracey, Franco Bario, dei nostri partner di UTV, del nostro amato cast e dei fan che hanno continuato a sostenere una delle serie più iconiche di sempre."

"La serie ha avuto un posto nella cultura per oltre 30 anni e la nuova versione è stata guidata dall'entusiasmo della superfan Tracey Wigfield e all'insegna dell'umorismo intelligente, della continuazione dell'eredità dello show originale, il tutto permettendo a più spettatori di sentirsi rappresentati," ha concluso NBCUniversal.

Il cast del remake comprendeva alcune delle star del cast originale, tra cui Elizabeth Berkley Lauren e Mario López che riprendevano i ruoli di Jessie Spano e AC Slater, mentre Belmont Cameli, Dexter Darden, Mitchell Hoog, Alycia Pascual-Pena, Josie Totah e Haskiri Velazquez hanno recitato nei panni dei membri della nuova classe, con John Michael Higgins nel ruolo del preside Toddman. Nonostante la cancellazione, le due stagioni della serie continueranno a essere disponibili su Peacock.