Selena Gomez: il reboot di Bayside School fa ironia sul suo trapianto ed è polemica

I fan di Selena Gomez si sono scagliati contro Peacock per un episodio del reboot di Bayside School (Saved by the bell) contenente battute infelici sulla cantante e il suo trapianto di rene.

Sono trascorsi solo pochi giorni da quando su Peacock ha esordito Saved by the bell, reboot di Bayside School, la serie tv prodotta dal 1989 al 1993, eppure lo show è già finito al centro di una polemica. Nelle scorse ore, infatti, sui social è esplosa una protesta dopo che i fan di Selena Gomez hanno scoperto che un recente episodio dello show contiene battute sul suo trapianto di rene.

Cannes 2019: Selena Gomez sul red carpet di apertura

Peacock si è scusato per il fatto che il sesto episodio di Bayside School abbia utilizzato il trapianto di rene di Selena Gomez per far ridere il pubblico ed ha annunciato che donerà dei soldi alla sua organizzazione. "Ci scusiamo. Non è mai stata nostra intenzione prendere alla leggera la salute di Selena", ha dichiarato a The Wrap un portavoce della piattaforma streaming, aggiungendo: "Siamo stati in contatto con il suo team e faremo una donazione alla sua organizzazione benefica, The Selena Gomez Fund for Lupus Research". In precedenza, i fan dell'attrice e cantante statunitense hanno chiesto delle scuse o che l'episodio fosse rimosso dalla piattaforma, tanto da far rimanere "RESPECT SELENA GOMEZ" in tendenza su Twitter per ore.

Le battute infelici su Selena Gomez appartengono al sesto episodio, all'interno del quale due adolescenti discutono nel corridoio su chi abbia donato un rene a Gomez nel 2017 dopo che le era stato diagnosticato il Lupus anni prima. A quel punto i due personaggi litigano, con uno che insiste sul fatto che fosse stata la madre del suo ex fidanzato, Justin Bieber, mentre l'altro diceva che era stata la sua ex migliore amica, Demi Lovato. In un altro momento del video si legge sul muro della scuola: "Selena Gomez ha anche un rene?" ed è soprattutto questo ad aver fatto storcere il naso a molti. Un utente ha scritto su Twitter contro Peacock: "Ci piacerebbe se venissero tirate fuori dall'episodio quelle cose scritte sul muro. Quando qualcuno scherza su una persona con il Lupus, manca di rispetto a tutte le persone che combattono quotidianamente per sopravvivere, con problemi al sistema immunitario, ai reni, alla pelle...".