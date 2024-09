Saturday Night: nel trailer la folle corsa contro il tempo per la prima puntata del SNL

Il dietro le quinte di quello che fu necessario per mandare in onda la prima storica puntata del Saturday Night Live

Sony Pictures ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di Saturday Night, film che racconta i retroscena e gli sforzi produttivi e organizzativi che furono necessari per la messa in onda della prima storica puntata di un programma destinato a cambiare la televisione americana: il Saturday Night Live.

La pellicola è diretta da Jason Reitman e scritta da quest'ultimo insieme al partner di sempre Gil Kenan. L'anteprima mondiale è andata in scena il 31 agosto scorso al Telluride Film Festival, mentre il debutto nelle sale americane avverrà il 27 settembre prossimo.

Basato sulle interviste di Reitman e Kenan ai membri del cast originale ancora in vita, agli scrittori e alla troupe che parteciparono lancio del SNL, il film di Sony Pictures si basa sulla storia vera di ciò che è accaduto dietro le quinte nei 90 minuti che hanno preceduto la prima trasmissione dello show.

In precedenza, abbiamo avuto modo di vedere un teaser e due poster, ma ora Reitman e il team stanno portando gli spettatori dietro le quinte per mostrare il duro lavoro e la minuziosa attenzione ai dettagli che hanno portato a ricreare una delle serate più iconiche della storia della televisione.

Saturday Night: il film di Jason Reitman uscirà 49 anni esatti dopo il primo episodio dello show

Il cast ricchissimo di star è composto da Dylan O'Brien (Dan Aykroyd), Lamorne Morris (Garrett Morris), Cory Michael Smith (Chevy Chase), Matt Wood (John Belushi), Ella Hunt (Gilda Radner), Emily Fairn (Laraine Newman) e Kim Matula (Jane Curtin). Inoltre, sono presenti Willem Dafoe (David Tebet), Nicholas Braun (Jim Henson), Matthew Rhys (George Carlin), Kaia Gerber (Jacqueline Carlin), J.K. Simmons (Milton Berle), Jon Batiste (Billy Preston), Andrew Barth Feldman (Neil Levy), Naomi McPherson (Janis Ian) e Finn Wolfhard.

Saturday Night è prodotto da Jason Blumenfeld, Peter Rice, Jason Reitman e Gil Kenan. I produttori esecutivi sono Erica Mills e JoAnn Perritano.