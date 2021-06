Sarah Paulson, quella volta che Matthew Perry rifiutò di baciarla ad un party: "Fu sgarbato"

Sarah Paulson ha raccontato il momento in cui Matthew Perry ha sgarbatamente rifiutato di limonarla in occasione di uno dei famigerati party organizzati da Carrie Fisher

Matthew Perry riuscirà a essere più sgarbato di quanto lo sia stato con Sarah Paulson? Probabilmente no! La protagonista di Glass ha raccontato il momento in cui il celebre Chandler di Friends rifiutò di baciarla in occasione di uno dei famigerati party organizzati da Carrie Fisher.

In occasione della sua partecipazione all'ultimo episodio di Jimmy Kimmel Live, Sarah Paulson ha condiviso un aneddoto assai divertente su Matthew Perry, incontrato in occasione di uno dei famigerati party organizzati da Carrie Fisher. La festa ha avuto come protagonista la vecchia arte del "limone", in onore di Gore Vidal, noto per le sue bisbocce in Italia. Secondo quanto raccontato dalla Paulson, i partecipanti al party (tra cui Queen Latifah e Shirley MacLaine) avrebbero dovuto estrarre dei nomi da un cilindro e baciare chiunque il destino avesse scelto.

Sarah Paulson ha raccontato: "Matthew Perry estrasse il mio nome e abbandonò rapidamente la stanza. Non voleva saperne assolutamente di baciarmi". L'ipotesi della protagonista di Ratched è che Perry non l'abbia voluta baciare a causa della loro lunga amicizia. Per fortuna, però, le cose tra i due sono andate diversamente in Studio 60 on the Sunset Strip, serie ideata da Aaron Sorkin che ha fatto il suo debutto nel settembre del 2006: "Lì ho avuto tantissimi baci. Dio, chissà se si è pentito di quanto avvenuto al party!".

Adesso, l'interrogativo è uno solo: Sarah Paulson avrà mica conosciuto la sua compagna Holland Taylor in occasione di una delle scatenate feste organizzate da Carrie Fisher?