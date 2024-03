Sarah Paulson protagonista della serie Untamed

Sarah Paulson sarà la protagonista di Untamed, adattamento dell'ex showrunner di Grey's Anatomy e Station 19 Krista Vernoff del libro di memorie scritto da Glennon Doyle. La Warner e la Bad Robot, che detiene i diritti del libro, intendono presentare il progetto a potenziali acquirenti nelle prossime settimane.

Jessie Nelson, Alexandre Schmitt e Andrew Stearn saranno anche produttori esecutivi tramite la attraverso la Trip the Light Productions. Untamed è il primo progetto televisivo della Vernoff da quando ha lasciato Grey's e Station 19 alla fine della stagione 2022-23, nonché il suo primo lavoro dopo l'uscita da un accordo globale con ABC Signature.

La Bad Robot, guidata da J.J. Abrams, si era accaparrata i diritti di Untamed nel 2020. In precedenza la serie era stata proposta alla HBO Max (ora Max), ma ora è destinata a un'ampia gamma di possibili acquirenti. Paulson è salita a bordo del progetto nel 2022 dopo aver ricevuto una richiesta personale da Doyle, di cui hanno discusso nel podcast di Doyle We Can Do Hard Things.

Il libro

Untamed ha avuto un successo immediato dopo la sua pubblicazione nel marzo 2020, piazzandosi per sette settimane al primo posto nella classifica dei bestseller del New York Times e vendendo alla fine più di 2 milioni di copie. Il memoir esplora "la pace e la gioia che scopriamo quando smettiamo di sforzarci di soddisfare le aspettative del mondo e iniziamo a fidarci della voce che è dentro di noi".

"Le donne si trovano in un momento di riflessione collettiva", ha dichiarato Doyle quando Bad Robot ha acquistato i diritti del libro. "Stiamo esaminando i modelli esistenti di matrimonio, genitorialità, religione, affari, sessualità e politica - e decidiamo che è ora di lasciar bruciare il vecchio e immaginare vite più vere e più belle per noi stesse, e un mondo più equo per tutti noi".

Prossimamente Sarah Paulson reciterà al fianco di Elle Fanning in I Am Sybil.