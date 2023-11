Sarah Paulson ricorda Matthew Perry: 'Era una persona meravigliosa'

L'attrice Sarah Paulson ha ricordato il collega Matthew Perry, con cui ha recitato nella serie Studio 60 on the Sunset Strip.

L'attrice ha condiviso un aneddoto legato a quando ha incontrato per la prima volta la star di Friends mentre era ospite della trasmissione The View.

Il ricordo della star

Rispondendo a una domanda della conduttrice, Sarah Paulson ha raccontato: "Ero in una situazione particolare della mia carriera in cui avevo bisogno di quel lavoro davvero disperatamente. E Matthew Perry mi ha aiutata, grazie alla sua amicizia con Amanda Peet che era la mia miglior amica all'epoca e faceva parte del cast dello show. Loro due avevano girato insieme un film intitolato The Whole Nine Yards".

L'attrice ha poi aggiunto: "Mi ha chiesto di incontrarlo nel parcheggio prima della mia audizione finale e sono salita sulla sua macchina, ha recitato l'intera scena con me più volte, in modo da poter avare un po' di vantaggio rispetto all'altra interprete. E ho ottenuto il lavoro".

Sarah ha quindi proseguito il suo racconto: "Ha avuto il merito di avermi dato quel tempo in più e non aveva assolutamente bisogno di farlo. Era semplicemente il tipo di persona che se lo facevi ridere o lo facevi sorridere ti dava l'impressione di aver raggiunto il tuo obiettivo. Ho avuto il grandissimo piacere di farlo ridere un paio di volte e mi ha fatto stare davvero bene, Era una persona meravigliosa".