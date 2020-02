Sarah Michelle Gellar: suo marito mostra le scene di Buffy al figlio per una ragione ben precisa

Sarah Michelle Gellar ha rivelato che suo marito, Freddie Prinze Jr., ha voluto mostrare al figlio delle scene tratte da Buffy L'Ammazzavampiri per dimostrare che anche le ragazze sanno combattere... e picchiano.

Quando tua madre è Buffy Summers, certe uscite non ti vengono perdonate facilmente, nemmeno se hai 7 anni. È questo il caso di Rocky James Prinze, il figlio di Sarah Michelle Gellar e Freddie Prinze Jr., che un giorno ha avuto il becero coraggio di esclamare "Le ragazze non sanno combattere!".

Sacrilegio più grande, in casa Gellar-Prinze, non poteva essere commesso. Per questo, il saggio Freddie ha deciso di mostrare all'ingenua prole una serie di scene dell'iconica serie tv in cui la madre prendeva a calci e pugni i cattivi di turno.

Il bimbo, pieno di stupore, avrebbe però chiesto durante la visione "Ma quella chi è?" poiché, a quanto pare, non riusciva proprio a credere che la ragazza sullo schermo fosse davvero la sua mamma."Glielo abbiamo spiegato, ma era un pochino scettico" ha commentato ridendo Sarah Michelle Gellar durante il segmento di Access Hollywood.

Ma dopotutto, lo possiamo capire. Noi con Buffy ci siamo cresciuti, lui... Beh anche, ma apparentemente ignaro dell'alter ego supereroistico di quella che conosce semplicemente come "Mamma".