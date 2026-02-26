Sarah Michelle Gellar ricorda Michelle Trachtenberg: "Sei stata con noi troppo poco"

La protagonista di Buffy ha ricordato, a un anno dalla morte, l'amica e collega che ha interpretato Dawn negli episodi della serie cult.

Sarah Michelle Gellar, protagonista della serie Buffy - L'ammazzavampiri, ha voluto ricordare l'amica e collega Michelle Trachtenberg, morta un anno fa il 26 febbraio.

L'attrice ha condiviso online un emozionante post in cui si rivolge all'attrice con cui ha trascorso molti momenti memorabili sul set.

Il messaggio della star di Buffy

Su Instagram Sarah Michelle Gellar ha pubblicato alcune foto che la ritraggono accanto a Michelle Trachtenberg e ha poi scritto: "Non sono certa di come sia trascorso un anno. Sono una delle poche fortunate che ha oltre 30 anni di ricordi con te".

L'interprete della Cacciatrice in Buffy - L'ammazzavampiri ha aggiunto: "Fin dal primo giorno sul set insieme, fino a meno di un anno dopo, quando tu eri già più alta di me. Ma prima abbiamo lavorato insieme in All My Children. Ti ho vista diventare una star con Harriet".

Sarah ha poi parlato della sua esperienza personale al di fuori dei set televisivi: "Eri grandiosa con i miei figli. Hai partecipato a innumerevoli compleanni dei ragazzi anche se sono certa che avessi dei posti più cool dove andare".

La star del piccolo schermo ha quindi concluso: "Più di ogni altra cosa, quando penso a te, mi viene in mente quel sorriso che riempiva il tuo intero volto e portava così tanta gioia agli altri. Non sei stata con noi abbastanza a lungo, ma ci assicureremo che tutti ti ricordino".

L'addio a Michelle

L'interprete di Dawn nello show creato da Joss Whedon, un anno fa, ha perso la vita per colpa delle conseguenze del diabete mellito.

La sua famiglia, inoltre, non aveva voluto che venisse effettuata un'autopsia per motivi religiosi. La richiesta è stata accettata, non essendoci alcun motivo per sospettare che il decesso non fosse avvenuto per cause naturali.

Michelle, che è morta a soli 39 anni, era famosa in tutto il mondo grazie ai ruoli avuti in show popolari come Gossip Girl o Robot Chicken.