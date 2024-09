Buffy l'ammazzavampiri, James Marsters: "Dopo la scena di violenza sessuale sono dovuto andare in terapia"

L'ex vampiro Spike di Buffy l'Ammazzavampiri, James Marsters, ha recentemente descritto il suo "inferno personale" riflettendo su un episodio del 2002 in cui il suo personaggio di vampiro Spike tenta di imporsi sulla cacciatrice titolare (interpretata da Sarah Michelle Gellar).

"Buffy mi ha mandato in terapia, in realtà. Buffy mi ha distrutto", ha detto Marsters al podcast Inside of You di Michael Rosenbaum, aggiungendo: "È una scena problematica per molte persone che amano la serie. Ed è il giorno professionalmente più buio della mia vita".

La scena, tratta dall'episodio della sesta stagione Profondo rosso, è considerata una delle più difficili da guardare della serie di Joss Whedon, andata in onda per sette stagioni dal 1997 al 2003. Per dimostrare il suo amore, Spike tenta di violentare Buffy nel suo bagno, anche se lei riesce a respingerlo.

Il racconto dell'attore

"Agli sceneggiatori è stato chiesto di proporre il loro giorno peggiore, il giorno di cui non parlano, il loro segreto oscuro, quello che li tiene svegli la notte, il momento in cui hanno davvero ferito qualcuno o quando sono stati davvero feriti o hanno commesso un grosso errore di qualche tipo, e poi raccontare quel segreto oscuro a tutti sotto forma di metafore", ha ricordato.

Sarah Michelle Gellar, David Boreanaz e James Marsters in una scena dell'episodio 'Il sentiero degli amanti' di Buffy - L'ammazzavampiri

"Una delle scrittrici aveva avuto questa idea perché al college era stata lasciata, era andata a casa del suo ex e pensava che se avessero fatto l'amore un'altra volta, tutto si sarebbe sistemato", ha continuato Marsters. "Lei si è costretta a farlo e quello è stato uno dei ricordi più dolorosi di quel periodo della sua vita".

Marsters si è preoccupato di come la scena sarebbe stata percepita dai fan della serie, soprattutto in considerazione del contesto di inversione dei generi nello scenario. "Hanno pensato che, essendo Buffy una supereroina, avrebbero potuto invertire i sessi, dato che Buffy poteva difendersi molto, molto facilmente", ha spiegato.

"Pensavano che avrebbero potuto farlo fare a un uomo a una donna e che sarebbe stata la stessa cosa. Sono andato da loro e ho detto: 'Sapete, ragazzi, stiamo fornendo un'esperienza visiva al pubblico. Tutti quelli che guardano Buffy sono Buffy, e non sono supereroi, quindi avranno una reazione molto diversa'. Abbiamo girato la scena, ed è stato un inferno. Ero nel mio inferno personale".

James Marsters nell'episodio 'L'inizio della storia (1ª parte)' della seconda stagione di Buffy - L'ammazzavampiri

"Non mi piacciono le scene di violenza sessuale e tutto ciò che ha a che fare con esse", ha detto. "Non faccio provini per queste cose. Se c'è un film con quel tipo di materiale, non vado a vederlo. Se lo trasmettono in televisione, devo spegnere il televisore prima di interromperlo. Ho una reazione molto viscerale a queste cose".

Sebbene la Gellar abbia guardato gran parte della serie con la sua famiglia, ha spiegato che Profondo rosso è un episodio che ha saltato. "Ho problemi con la sesta stagione. Non era adatto a loro all'epoca e non voglio rivederlo", ha dichiarato l'anno scorso a The Hollywood Reporter.