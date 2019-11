Sarah Jessica Parker vittima della "rapina di Halloween 2019": "la decenza è morta"

Sarah Jessica Parker, la star di Sex and the City, ha svelato online di essere vittima di una rapina in occasione di Halloween 2019, commentando online il crimine.

Sarah Jessica Parker è stata vittima di un furto, da lei ironicamente soprannominato la rapina di Halloween 2019, che l'ha lasciata sorpresa e amareggiata e di cui ha condiviso online i dettagli, augurandosi che il colpevole venga presto scoperto.

La star di Sex and the City ha infatti rivelato che dal vialetto di casa sua sono state rubate le zucche che aveva accuratamente selezionato con il marito Matthew Broderick e i suoi tre figli. Sarah Jessica Parker ha raccontato i dettagli di quanto accaduto: "Tutte le nostre zucche sono state rubate, come tutte le zucche che erano presenti nel nostro quartiere. Si tratta ufficialmente della rapina di Halloween 2019. Mio marito ha dichiarato: 'La decenza è morta'. Ma salveremo la tradizione e intaglieremo le zucche che troveremo all'ultimo minuto e speriamo che questo caso non rimanga senza colpevole".

Le zucche acquistate dalla star erano state portate a New York da Berkshire, in Massachusetts.

Un fan ha chiesto, facendo riferimento a Hocus Pocus in cui l'attrice interpreta una strega, "Chi ruba delle zucche a Sarah Sanderson?". Sarah, mantenendo il proprio senso dell'umorismo, ha quindi dichiarato: "Vero? Si potrebbe pensare che dovrebbero essere intimiditi".

Ecco il video: