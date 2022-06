Sarah Jessica Parker sul nuovo look: "Capelli grigi? Se non li tingo non è per coraggio, ma per convenienza"

Sarah Jessica Parker non si definirebbe certo coraggiosa per aver deciso di mostrare i propri capelli grigi in pubblico.

Non chiamate Sarah Jessica Parker coraggiosa solo per una scelta di comodo come quella di non mascherare più i suoi capelli grigi! L'attrice di Sex and the City non sarebbe affatto d'accordo con voi.

Come riporta anche Yahoo! Entertainment, infatti, Parker ha recentemente commentato la reazione del web al suo "nuovo look", ovvero al fatto che l'attrice abbia smesso di tingersi i capelli con la stessa frequenza di un tempo, mostrando quel grigio tanto temuto dai più.

Sarah Jessica Parker in La neve nel cuore

"Non posso passare tutto il tempo a tingermi i capelli, tipo ogni due settimane per coprire i capelli grigi. Non posso, no no. È troppo" ha affermato Parker, dopo che delle foto in cui sembrava sfoggiare i cosiddetti Herringbone highlights, una tecnica che permette un effetto blend più naturale tra diverse tonalità di colore, e quindi perfetta per chi non vuole coprire del tutto il capello grigio o bianco.

"Si sono susseguiti mesi e mesi di conversazioni su quanto io fossi coraggiosa per aver mostrato i miei capelli grigi. E la mia reazione non poteva che essere ''Per piacere, applaudite qualcun altro per il proprio coraggio nell'aver fatto altro' o qualcosa del genere" ha spiegato l'attrice 57enne, che non conosceva nemmeno il nome della sua acconciatura, né tantomeno che la stesse sfoggiando. "Semplicemente non capisco perché dovrei trascorrere tutto questo tempo a pensare a certe cose" ha poi aggiunto "Voglio dire, non è per essere sprezzanti o ingenui, ma davvero non ci rifletto più di tanto [su questo genere di cose]"

Sarah Jessica Parker in una sequenza della commedia A casa con i suoi

E il suo rapporto con il passare del tempo e l'età che avanza si concentra su altro: "Non credo che ci sia un modo giusto o sbagliato di relazionarsi con queste cose, ma per quanto mi riguarda ci sono tantissime cose che voglio fare con il mio tempo libero, e nessuna di queste riguarda il preservare a tutti i costi un aspetto più giovanile o cercare di sembrare 15 anni più giovane"

"Ciò a cui penso di solito è 'Dove posso andare per pranzo?' o 'Che libro posso portare con me?' o 'Riusciremo a mangiare a quel ristorantino così particolare?', o anche 'Sarà calda l'acqua per una nuotata' o persino Wordle". Ma per chiarire: "Non è che non mi metta anche io la sera davanti allo specchio per spalmarmi un po' di crema idratante su viso e corpo... Lo faccio!".