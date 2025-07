Sarah Jessica Parker e Nicolas Cage hanno avuto un flirt, ma è finito per via di una giacca di pelle (forse)

L'attore premio Oscar per Via da Las Vegas ha raccontato il flirt con la star di Sex and the City conclusosi in maniera piuttosto brusca.

Nicolas Cage ha condiviso alcuni dettagli della sua breve relazione con la collega Sarah Jessica Parker dopo la conferma dell'attrice sul loro rapporto scaturito al di fuori del set di Mi gioco la moglie... a Las Vegas.

Nei giorni scorsi, la star di Sex and the City ha condiviso la propria versione dei fatti sulla liaison con l'attore risalente al 1992, quando entrambi recitavano nel film con James Caan.

Nicolas Cage sostiene di non aver superato il test della mamma di Sarah Jessica Parker

Intervistato da E! News, Nicolas Cage ha dichiarato di essere convinto di non aver ricevuto l'approvazione della madre dell'attrice in seguito ad una cena:"Mi importava di Sarah ma credo di non aver superato il test della mamma".

Il momento cruciale avvenne, secondo il racconto di Cage, al Russian Tea Room:"Non so se è stata la mia giacca da moto blu della Vanson Leather (che ho ancora) o la mia sinusite ma non l'ho più sentita da quella sera".

Nicolas Cage in una scena di Con Air

Pochi giorni prima, Sarah Jessica Parker aveva confermato a Andy Cohen di aver frequentato in passato Nicolas Cage, quando entrambi erano parecchio giovani all'inizio degli anni '90.

La vita sentimentale di Nicolas Cage e Sarah Jessica Parker dopo la breve relazione

Poco dopo la relazione con Nicolas Cage, Sarah Jessica Parker iniziò a frequentare Matthew Broderick nel 1992, dopo aver avuto per anni una storia con la futura star MCU Robert Downey Jr.

Con Broderick, l'attrice di Hocus Pocus si sposò nel 1997, ed ebbe tre figli: il primogenito James Wilkie, 22 anni, e le gemelle Tabitha e Marion, oggi 13 anni.

Sarah Jessica Parker in una scena di Capodanno a New York

Molto più turbolenta la vita privata di Nicolas Cage che sposò Alice Kim nel 2004, con cui ebbe il primo figlio Kal-El, prima del divorzio nel 2016. Successivamente, sposò Riko Shibata nel 2021, con la quale ebbe nel 2022 una figlia chiamata August Francesca Coppola Cage. Nel 1990 aveva già avuto un figlio, Weston, dalla modella Christina Fulton.