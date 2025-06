Highlander: Russell Crowe nel cast del reboot con Henry Cavill, diretto da Chad Stahelski

Chad Stahelski, regista della saga John Wick, è pronto per affrontare una nuova sfida cinematografica con il reboot di Highlander, e il cast si arricchisce di un volto celebre: Russell Crowe affiancherà Henry Cavill nel progetto prodotto da Amazon.

A confermare la notizia è Collider, secondo cui l'attore premio Oscar ricoprirà un ruolo importante ancora tenuto sotto riserbo. Alcune fonti ipotizzano che Crowe potrebbe interpretare il temibile antagonista Kurgan, ma al momento non ci sono conferme ufficiali.

Tutto quello che sappiamo sul reboot di Highlander

Il film ha attraversato una lunga fase di sviluppo, tra ritardi e aggiustamenti produttivi. Inizialmente previsto per gennaio, l'inizio delle riprese è stato posticipato a settembre 2025, con l'uscita al cinema stimata per la fine del 2026. Lo slittamento è in parte dovuto a interventi su Ballerina, lo spin-off di John Wick.

Land of Bad: Russell Crowe in un primo piano

Lionsgate, coinvolta inizialmente nel progetto, ha declinato l'idea di un budget da 180 milioni di dollari, optando per un tetto massimo di 165 milioni. A quel punto è intervenuta Amazon, che ha rilevato i diritti e ha approvato l'investimento. La sceneggiatura è stata affidata a Michael Finch, già coautore di John Wick 4.

Il reboot promette di portare un'interpretazione visivamente rinnovata del classico cult del 1986. Stahelski vuole mantenere il cuore tematico del racconto - l'immortalità, le battaglie senza tempo, l'amore che attraversa i secoli - ma arricchendolo con un'estetica contemporanea e sequenze d'azione altamente coreografate, in linea con il suo stile.

John Wick: Chapter 4 - Keanu Reeves in una scena

In un'intervista, il regista ha spiegato:"_Amo l'idea di raccontare una storia che unisce fantasy e dramma storico, attraversando epoche e culture. Highlander ha un potenziale narrativo enorme, e voglio rendergli giustizia."

Per Stahelski, Highlander segna il primo progetto fuori dal mondo di John Wick, con cui ha costruito un franchise di successo partendo da una semplice idea d'azione urbana. Prima di diventare regista, Stahelski ha lavorato come stuntman e coordinatore delle scene d'azione, guadagnandosi notorietà come controfigura di Keanu Reeves in Matrix.