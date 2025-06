Russell Crowe e Annabelle Wallis nel cast del thriller Netflix su Unabomber

Russell Crowe e Annabelle Wallis saranno tra i protagonisti del thriller Unabom, ispirato alla storia vera del famigerato Ted Kaczynski. Il film, destinato a Netflix, sarà diretto da Janus Metz e annovera nel cast anche Jacob Tremblay e Shailene Woodley.

Basato su eventi reali, Unabom nasce da un'idea di Sam Chalsen e Nelson Greaves. Lo sviluppo è stato seguito fin dalle fasi iniziali dalla 2.0 Entertainment, già dietro successi come Bad Boys 4 e L'esorcista del papa.

Il film racconterà la trasformazione di Ted Kaczynski (interpretato da Jacob Tremblay), da giovane prodigio a Harvard al criminale noto come Unabomber, autore di una serie di attentati avvenuti tra il 1978 e il 1995, che causarono tre vittime e oltre venti feriti.

Sottoposto in gioventù a esperimenti psicologici controversi condotti dal professor Henry Murray (Crowe), il passato oscuro di Kaczynski riemerge quando la caccia all'uomo, guidata dall'agente dell'FBI Joanne Miller (Woodley), rivela le drammatiche conseguenze di isolamento e fanatismo.

Il team creativo e il cast

Dopo aver terminato il thriller The Billion Dollar Spy e l'action Bear Country, Russell Crowe sarà presto impegnato anche in Norimberga, diretto da James Vanderbilt, accanto a Rami Malek e Michael Shannon.

L'esorcismo – Ultimo atto: Russell Crowe in un momento del film

Jacob Tremblay, noto per i suoi ruoli in Room, Wonder e Doctor Sleep, sarà nel cast del nuovo adattamento da Stephen King The Life Of Chuck, diretto da Mike Flanagan. Lo vedremo anche in Sovereign con Nick Offerman.

Shailene Woodley, recentemente apparsa in Ferrari, Dumb Money e nella serie Three Women, è attesa anche in Motor City di Potsy Ponciroli e nella seconda stagione di Paradise per Hulu.

La Mummia: Annabelle Wallis in una scena del film

Annabelle Wallis ha recitato in Star Trek: Discovery, Peaky Blinders e in film come Silent Night e Malignant. Sarà presto in Mercy di Amazon MGM al fianco di Chris Pratt e in Mutiny con Jason Statham.

Janus Metz, regista danese pluripremiato, ha firmato titoli come Borg McEnroe e All the Old Knives. Ha diretto episodi delle serie ZeroZeroZero, Andor e True Detective.

Gli sceneggiatori Nelson Greaves e Sam Chalsen stanno sviluppando un film su Art Bell con Paul Giamatti e hanno recentemente venduto a Orion Pictures il thriller Nanny Cam. Entrambi hanno un ampio background in cinema e TV, tra cui titoli come Unfriended, See, The Flash, Magic Order e Inspector Gadget per Disney.