Chi è Edoardo Franco dell’Isola dei Famosi e vincitore di MasterChef Italia 12

Tra i concorrenti Vip della nuova edizione dell'Isola dei Famosi c'è Edoardo Franco, un volto noto al pubblico dei reality show. Il naufrago, infatti, ha partecipato e vinto alla dodicesima edizione di MasterChef Italia, dove si è contraddistinto sia per la sua abilità tra i fornelli che per la sua simpatia.

Dai fornelli alla 'lotta per la sopravvivenza': ecco chi è Edoardo Franco

Nato 28 anni fa, nel 1996, Edoardo Franco è un nome che incarna una passione per la cucina tanto autentica quanto travolgente. La sua storia è una sequenza di avventure culinarie e professionali che hanno plasmato un personaggio poliedrico e appassionato.

Originario di Varese, Franco ha sempre avuto il desiderio ardente di esplorare il mondo e imparare dalle diverse culture culinarie. Dopo aver conseguito un diploma alberghiero, ha intrapreso un viaggio in Scozia insieme alla sua fidanzata di allora, pronto ad assorbire ogni conoscenza gastronomica che il mondo aveva da offrire. Qui, ha lavorato come rider per un servizio di delivery, ma la sua vera passione ha continuato a essere la cucina.

L'amore per la gastronomia lo ha spinto a partecipare a MasterChef Italia, dove il suo carattere vivace e la sua abilità culinaria hanno conquistato il pubblico e lo hanno portato alla vittoria nella 12esima edizione del programma. Il menù premiato da Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli si chiamava Tutto mondo come il murale realizzato da Keith Haring.

Edoardo Franco durante la finale di MasterChef Italia

L'antipasto Medievale ma non troppo prevedeva barbabietola acidula ripiena di paté di fegatini di piccione. A seguire il primo Ravioli kebab, una polpetta di agnello speziato dentro un fagottino di pasta all'uovo. Il secondo presentato da Edoardo si chiamava Capesante al curry. Alla fine il futuro vincitore ha servito il dessert Matrimonio in bianco: una finta mousse di cocco con cremoso di liquirizia e arancia e inserto di maracuja. Un ripiego last minute, preparato quando si era accorto che l'originale Dolcemente Punk non gli era riuscito.

Dopo la vittoria a MasterChef Italia Edoardo, che abbiamo intervistato con gli altri concorrenti subito dopo la finale, ha pubblicato il libro "Daje! La mia cucina senza confini", una testimonianza della sua creatività in cucina e della sua capacità di mescolare i sapori e le tradizioni culinarie raccolte durante i suoi viaggi all'estero.

Ma Edoardo Franco non è solo un cuoco talentuoso; è anche un appassionato produttore musicale e musicista, in questo mondo usa lo pseudonimo di Franco Carisma. La sua personalità eccentrica, caratterizzata da un look ispirato agli anni '80 e da un'innata simpatia, lo ha reso un personaggio amato dal pubblico.

Edoardo racconta la sua passione per la cucina sui social media, dove conta ad oggi 196.000 follower su Instagram. Qui, condivide video in cui mostra ai suoi fan le sue nuove ricette, sempre con quella vena ironica che ha contraddistinto il suo percorso nel talent show culinario.

Il nuovo naufrago non si ferma alla cucina e alla musica. Si impegna anche in iniziative solidali, come la preparazione di pasti per i cani del Milano Zoofila Dog Rescue Odv e incontri con gli studenti dell'istituto alberghiero in cui si è diplomato.

Attualmente, Edoardo è uno dei concorrenti dell'Isola dei Famosi, presentata per la prima volta da Vladimr Luxuria come vi abbiamo raccontato in questo articolo, dove ha deciso di partecipare: "Per testare uno stile di vita completamente diverso dal mio", ha detto nel video di presentazione.